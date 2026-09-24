¿Te sangran las encías durante el embarazo? Esta es la razón y lo que recomiendan los dentistas

Archivo - Embarazada lavándose los dientes - EVA-KATALIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EDIZIONES) -

El embarazo no sólo transforma el cuerpo: también puede afectar a la salud de la boca. Los cambios hormonales hacen que las encías sean más susceptibles a la inflamación provocada por la placa bacteriana, por lo que pueden aparecer con mayor facilidad enrojecimiento, hinchazón, y sangrado.

Sin embargo, el embarazo por sí mismo no provoca que las encías sangren: el factor determinante es la presencia de inflamación y de placa bacteriana.

Los expertos recuerdan la importancia de mantener una buena higiene oral, y de acudir al dentista durante la gestación, especialmente teniendo en cuenta que, según los datos disponibles, sólo entre el 10 y el 12% de las embarazadas en España consulta al dentista. Además, una adecuada salud bucodental durante estos meses no sólo ayuda a prevenir problemas en la madre, sino que puede tener implicaciones para la salud oral futura del bebé.

¿Y cuáles son las razones? Cuenta la American Pregnancy Association que el embarazo induce una serie de cambios fisiológicos y hormonales en la mujer que pueden afectar a su salud oral. En concreto, dice que pueden empeorar afecciones de salud oral ya existentes, o bien favorecer el desarrollo de nuevas como las periodontales, las caries, o la gingivitis.

CAMBIOS HORMONALES Y FISIOLÓGICOS

Preguntamos a su vez en Europa Press Salud para Infosalus al odontólogo Andrés López Roldán, director del Máster de Periodoncia y Osteointegración de la Universitat de València, así como miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) por qué durante el embarazo las futuras mamás deben tener especial cuidado con su salud oral.

"En el embarazo lo que ocurre es que hay un cambio hormonal importante que hace que la encía sea más vulnerable o responda de forma más agresiva a la presencia de placa bacteriana. Pero no es el embarazo el que produce el sangrado", aclara este experto.

López Roldán aconseja en este sentido a todas las embarazadas que para prevenir este tipo de problemas de sangrado en las encías es fundamental que exista un buen control de higiene oral, y acudir en cuanto éste aparezca al dentista.

En ese sentido, y de acuerdo con la Guía Práctica 'Salud Oral y Embarazo', publicada en 2025 por el Consejo de Dentistas, la Fundación Dental Española, Lacer, y la Asociación Española de Matronas, "los cambios hormonales durante el embarazo pueden originar una respuesta inflamatoria exagerada frente a las bacterias, de manera que las encías pueden enrojecerse, inflamarse, sangrar, e incluso originar pérdida dentaria".

LOS VÓMITOS Y EL PELIGRO DE LA CARIES

Precisamente, este documento llama la atención sobre un hecho frecuente en el embarazo, los vómitos, de manera que el ácido del reflujo gástrico puede causar erosión dentaria. Al mismo tiempo, alerta de que el picoteo de productos azucarados para satisfacer los antojos igualmente puede incrementar el riesgo de caries.

Por otro lado, advierte de cierta evidencia actual que sugiere que la periodontitis avanzada durante el embarazo puede estar relacionada con partos prematuros, con bajo peso al nacer del bebé, y con riesgo de preeclampsia. Los niños nacidos de madres con pobre salud oral y altos niveles de bacterias cariogénicas en saliva también están en alto riesgo de padecer caries", añade.

CONSEJOS DE SALUD ORAL PARA EMBARAZADAS

Así con todo, y entre los autocuidados relacionados con la salud oral que plantean estos expertos para el embarazo se encontrarían:

·Visita al dentista durante los meses de gestación, aunque es más recomendable en el segundo trimestre, de no haber problemas anteriormente.

·Cepillado al menos dos veces al día.

·Emplear un cepillo pequeño y suave para evitar náuseas.

·Utilizar pasta fluorada.

·Uso de seda o de cepillos interdentales por la noche.

·Limitar los alimentos azucarados a las comidas, y no entre horas.

·Mejor frutas naturales que zumos comerciales.

·Evitar bebidas carbonatadas.

·Masticar chicle sin azúcar y con xilitol durante 10-15 minutos después de las comidas

·En caso de vómitos frecuentes: usar colutorio de flúor diario, tomar pequeñas cantidades de fruta, vegetales, yogur, y queso a lo largo del día; después del vómito, disolver una cucharadita pequeña de bicarbonato en un vaso de agua y enjuagarse.