¿Te han salido más manchas este verano? Esto es lo que dicen sobre el daño acumulado del sol

Archivo - Melasma, pecas, mujer, piel. - EKATERINA ILCHENKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EDIZIONES) -

Con la llegada del verano, las manchas marrones que aparecen en el rostro, en las manos, en el escote, o en los brazos se hacen más visibles y muchas personas se preguntan si son simplemente una consecuencia de la edad. Sin embargo, las llamadas 'manchas solares' son, en realidad, una de las huellas más evidentes de la exposición acumulada a la radiación ultravioleta a lo largo de los años.

Aunque la mayoría son benignas, no todas las manchas de la piel tienen el mismo significado y algunas lesiones pueden ser precancerosas o incluso corresponder a un cáncer cutáneo en sus primeras fases. ¿Cómo podemos distinguirlas y qué debemos hacer para prevenirlas? Entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a la médico del equipo de dermatología del Instituto de Dermatología Integral Concetta D'Alessandro quien nos explica que las llamadas 'manchas solares' (o 'léntigos solares' o 'manchas de la edad'), son lesiones pigmentadas benignas que aparecen como consecuencia de la exposición acumulada a la radiación ultravioleta a lo largo de los años.

"Aunque solemos asociarlas al envejecimiento, en realidad son una manifestación visible del daño solar crónico. La piel tiene memoria y va acumulando los efectos de cada exposición al sol, aunque no se haya producido una quemadura. Con el tiempo, los melanocitos (las células encargadas de producir melanina) comienzan a funcionar de forma irregular, y generan depósitos localizados de pigmento que se traducen en estas manchas marrones", indica esta experta.

Las zonas más afectadas, tal y como advierte, suelen ser aquellas más expuestas al sol durante toda la vida: el rostro, el escote, el cuello, los hombros, los brazos, y el dorso de las manos. "Además de constituir un problema estético, son un marcador visible del fotoenvejecimiento cutáneo. La radiación solar también favorece la aparición de arrugas, así como la pérdida de elasticidad, y las alteraciones en la textura de la piel", añade.

CUÁNDO HAY QUE CONSULTAR CON UN EXPERTO

Con ello, pedimos a esta especialista de IDEI que nos indique cuándo hay que consultar por este tipo de manchas a un experto, recordando que, efectivamente, no todas las manchas son iguales y, aunque la mayor parte de ellas son benignas, algunas sí pueden corresponder a lesiones precancerosas, o incluso a un cáncer de piel en fases iniciales.

La principal herramienta que puede utilizar cualquier persona en casa es la regla 'ABCDE' del melanoma, según detalla a continuación:

· 'A' (Asimetría): una mitad de la lesión es diferente de la otra.

· 'B' (Bordes): bordes irregulares o mal definidos.

· 'C' (Color): presencia de varios colores o cambios de tonalidad.

· 'D' (Diámetro): superior a 6 milímetros.

· 'E' (Evolución): crecimiento o cambios rápidos en semanas o meses.

"Además, cualquier lesión que sangre espontáneamente, pique de forma persistente, forme costras repetidamente, o no cicatrice debe ser evaluada por un dermatólogo. También es importante consultar cuando aparece una mancha nueva que resulta claramente diferente al resto de lunares de la persona", asevera esta dermatóloga.

Según insiste Concetta D'Alessandro, las manchas solares son mucho más que una cuestión estética, y constituyen uno de los signos más evidentes del daño acumulado por la radiación ultravioleta: "Su presencia indica que la piel ha recibido una cantidad importante de sol a lo largo de la vida. No significa que una mancha solar vaya a transformarse necesariamente en un cáncer de piel, pero sí refleja que esa piel ha estado sometida a una agresión repetida que incrementa el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas, carcinomas, o melanomas".

Por eso, cuando una persona presenta múltiples manchas solares, especialmente si se acompañan de otros signos de fotoenvejecimiento, según indica, es recomendable realizar revisiones dermatológicas periódicas. "La prevención y el diagnóstico precoz siguen siendo las herramientas más eficaces frente al cáncer cutáneo", apunta.

CONSEJOS PARA PREVENIR MANCHAS SOLARES

En este contexto, pedimos a esta experta del Instituto de Dermatología Integral que nos aporte una serie de medidas eficaces para prevenir la aparición de manchas. En primer lugar destaca que "la mejor estrategia" es combinar estas medidas: "No debemos entender la fotoprotección como una elección entre crema o ropa, sino como la suma de todas las herramientas disponibles. La protección física es probablemente la medida más eficaz porque evita directamente que la radiación llegue a la piel. Buscar la sombra, utilizar sombreros de ala ancha, gafas homologadas, y ropa adecuada proporciona una protección constante y muy fiable".

Las cremas solares, según prosigue, son igualmente fundamentales, pero tienen una limitación importante ya que muchas personas aplican menos cantidad de la necesaria, o no las reaplican correctamente. "Una recomendación práctica que puede ayudar es la regla de los 2 dedos: trazar dos líneas continuas de protector solar desde la base hasta la punta de tus dedos índice y corazón, para cubrir rostro y cuello; para el resto del cuerpo una cucharadita en cada zona (brazo, pierna, escote...)", añade.

En cuanto al factor de protección recomendado dice que el idóneo es siempre el FPS 50, sin olvidar que es muy importante igualmente su reaplicación cada 2 a 4 horas. "Por ello, el protector solar debe considerarse un complemento imprescindible de las medidas físicas, nunca su sustituto", sostiene esta dermatóloga. Además, ve fundamental evitar la exposición durante las horas centrales del día y recordar que la radiación ultravioleta actúa durante todo el año, no sólo en verano.

QUÉ PODEMOS HACER CUANDO YA HAY MANCHAS

Una vez que las manchas han aparecido, le preguntamos qué podemos hacer con ellas, y si es posible eliminarlas o bien atenuarlas, señalando que, en la actualidad, hay disponibles tratamientos muy eficaces para eliminar o reducir de forma significativa las manchas solares: "Los láseres más eficaces para tratar las manchas solares son los láseres específicos para pigmento, como el 'Q-Switched', el 'Nd:YAG Q-Switched' y, especialmente, los modernos láseres de picosegundos. Todos ellos actúan fragmentando de forma selectiva la melanina acumulada en la mancha para que el organismo la elimine de forma natural".

Además, mantiene la doctora D'Alessandro que cuando las manchas se acompañan de fotoenvejecimiento, también pueden emplearse láseres fraccionales e IPL (luz pulsada intensa), que mejoran simultáneamente la pigmentación, la textura y la calidad de la piel. "Lo más importante es que cualquier mancha sea valorada previamente por un dermatólogo para descartar lesiones precancerosas o cáncer de piel antes de iniciar el tratamiento", reitera esta doctora.

Al mismo tiempo, reconoce que también pueden utilizarse otros procedimientos como:

·Peelings médicos.

·Microdermoabrasión.

·Terapia fotodinámica en determinados pacientes, especialmente cuando ademásexisten lesiones producidas por el daño solar crónico

Respecto a las falsas promesas, no obstante, esta dermatóloga del IDEA si cree conveniente desconfiar de remedios caseros como limón, bicarbonato, vinagre o mezclas 'naturales' que circulan en redes sociales: "No sólo carecen de evidencia científica, sino que pueden provocar irritación, quemaduras, y pigmentaciones aún más intensas. Tampoco existen cremas milagrosas capaces de eliminar manchas profundas en pocos días. Cuando una mancha está establecida, especialmente si lleva años presente, los tratamientos médicos y los láseres suelen ofrecer resultados muy superiores a cualquier cosmético".