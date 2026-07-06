Por qué te pones enfermo cuando estás muy estresado: la clave podría estar en el intestino

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MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estrés psicológico se reconoce cada vez más como un factor de riesgo para diversas enfermedades, entre ellas las cardiovasculares y la diabetes. Cuando el estrés se prolonga en el tiempo, el organismo permanece más tiempo del deseable en estado de alerta, un proceso que puede alterar funciones como la regulación hormonal, el equilibrio de la microbiota intestinal y la respuesta del sistema inmunitario.

Ahora, en un nuevo estudio de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, China, publicado en la revista 'Cell Stem Cell' de Cell Press, los investigadores describen un mecanismo en ratones que explica esta relación: el estrés psicológico acelera los cambios similares al envejecimiento en las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, al alterar la microbiota intestinal.

CÓMO EL ESTRÉS ALTERA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CEREBRO Y EL INTESTINO

"Nuestra investigación demuestra cómo las regiones cerebrales que responden al estrés regulan el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que en última instancia afecta la función de las células madre hematopoyéticas", afirma el autor principal, Meng Zhao, de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou.

Estudios previos han demostrado que el estrés crónico influye en la función inmunitaria y en la formación de células inmunitarias en la médula ósea, principalmente a través de vías inflamatorias y receptores adrenérgicos, que activan la respuesta de "lucha o huida" del organismo. Sin embargo, no estaba claro cómo se transmitían estas señales de estrés desde el cerebro hasta la médula ósea.

En el nuevo estudio, los investigadores utilizaron cuatro modelos diferentes de ratones sometidos a estrés para estudiar las interacciones entre el cerebro, el intestino y la médula ósea. Confirmaron que el estrés crónico redujo la actividad en dos regiones cerebrales: la corteza prefrontal medial y la sustancia gris periacueductal.

Esto, a su vez, indujo una serie de cambios en la fisiología de los ratones, incluyendo la pérdida de células madre hematopoyéticas y la disminución de la producción de linfocitos.

LA BACTERIA INTESTINAL QUE DISMINUYE CUANDO EL ESTRÉS SE VUELVE CRÓNICO

Es importante destacar que el equipo también observó cambios en las señales que se envían a los intestinos. En concreto, los ratones sometidos a estrés presentaban una disminución de Lactobacillus reuteri, una especie importante para mantener un equilibrio saludable de la microbiota intestinal, y niveles reducidos de espermidina, un compuesto natural que desempeña un papel crucial en la eliminación de las células dañadas.

"Un hallazgo sorprendente de nuestro estudio fue que la supresión de solo dos regiones cerebrales específicas fue suficiente para producir muchos de los defectos hematopoyéticos causados por el estrés psicológico", agrega Linjia Jiang, coautora del estudio y también de la Universidad Sun Yat-sen.

"Las alteraciones en la microbiota intestinal y en el metabolito microbiano espermidina desempeñaron un papel crucial en la mediación de la comunicación entre el cerebro y la médula ósea", destaca Jiang.

Quedan varias preguntas importantes, entre ellas cómo el estrés psicológico altera los circuitos neuronales en diferentes enfermedades y si mecanismos similares operan en humanos. Esto es algo que los investigadores planean estudiar. También están analizando si se podrían desarrollar intervenciones para mejorar la función de la médula ósea durante el envejecimiento o en momentos de estrés crónico.

"Aunque se necesita un trabajo sustancial antes de su aplicación clínica, estos hallazgos proporcionan un marco conceptual para desarrollar nuevos enfoques que mitiguen el envejecimiento inmunológico y la disfunción inmunológica asociada al estrés", incide Zhao.

"En términos más generales, nuestros hallazgos plantean la posibilidad de que el manejo del estrés psicológico no solo mejore el bienestar mental, sino que también ayude a preservar la función inmunológica y promueva un envejecimiento saludable", finaliza Jiang.