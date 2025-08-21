¿Te mareas al viajar? Seis claves para olvidarte de los mareos estas vacaciones

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mareo en viajes, también conocido como cinetosis, puede arruinar cualquier desplazamiento en coche, tren, avión o barco. Náuseas, sensación de inestabilidad, sudoración o incluso vómitos son síntomas comunes en personas con alta sensibilidad vestibular, especialmente niños.

La causa de este problema está en un conflicto sensorial: el oído interno (encargado del equilibrio) percibe movimiento, pero los ojos o el cuerpo no lo confirman. Esta desconexión activa una respuesta en el sistema nervioso que provoca malestar físico.

La buena noticia es que se puede prevenir o reducir su impacto con medidas sencillas y al alcance de todos, siempre que se conozca su origen y cómo funciona nuestro sistema de equilibrio. En este sentido, la compañía auditiva 'Aural Centros Auditivos' comparte seis consejos para evitar mareos durante un viaje.

Entre ellos, practicar técnicas de respiración: inhalar profundamente por la nariz y exhalar lentamente por la boca ayuda a calmar el sistema nervioso y reducir las náuseas. La respiración controlada es una herramienta eficaz para relajar el cuerpo y mitigar el mareo.

También aconseja fijar la vista en el horizonte: mirar un punto estable en la distancia (como el horizonte) ayuda a alinear las señales visuales con las de movimiento. Evitar leer o mirar el móvil durante el trayecto, ya que esto agrava el conflicto sensorial.

Además, aconseja cambiar de posición si hay mareos y modificar la postura o inclinarse hacia delante puede aliviar los síntomas. Es recomendable evitar movimientos bruscos y mantener el cuerpo lo más quieto posible para reducir la estimulación del sistema vestibular.

Usar remedios naturales como el jengibre, ya que es conocido por sus propiedades antieméticas. Puede tomarse en forma de infusión, caramelos o cápsulas. Es una opción natural para aliviar las náuseas durante el viaje.

Asimismo, aconseja mantenerse hidratado, pues la deshidratación puede intensificar el mareo. Por ello, se debe beber agua en pequeñas cantidades de forma regular y evitar el alcohol o bebidas con cafeína, que pueden agravar los síntomas.

Por último, aconseja escuchar música o ruido blanco: el sonido relajante ayuda a calmar la mente y distraer del malestar. Se puede utilizar auriculares con música suave o 'apps' de ruido blanco para crear un entorno más cómodo durante el viaje.

Además, Aural Centros Auditivos indica que, aunque la cinetosis no suele ser grave, si los episodios son frecuentes, intensos o se presentan junto con otros síntomas auditivos como zumbidos, pérdida de equilibrio o vértigos, se recomienda acudir a un profesional para realizar una evaluación audiológica completa. En algunos casos, el mareo puede estar asociado a disfunciones del oído interno que requieren atención especializada. "Muchas personas viven con problemas de equilibrio leves sin saber que tienen origen auditivo. Una revisión puede ayudar a detectarlos y mejorar su calidad de vida", concluyen.