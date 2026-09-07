Las 7 causas de las manos dormidas y cuándo deberías consultar a un médico

MADRID, 7 Sep. (EDIZIONES) -

Notar hormigueo, entumecimiento, o sensación de 'manos dormidas' es algo bastante habitual y, en muchas ocasiones, puede estar relacionado con una postura mantenida o con una compresión temporal de un nervio. Sin embargo, cuando las parestesias son recurrentes, aparecen durante la noche, o se acompañan de pérdida de fuerza, de atrofia muscular, o de problemas de equilibrio, pueden estar avisando de un problema que requiere valoración médica.

Son varias las posibles causas de las manos dormidas: desde el síndrome del túnel carpiano hasta la diabetes, los problemas cervicales, o el déficit de vitamina B12. Para conocer las principales señales de alarma y conocer un poco más este fenómeno entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus al jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Antonio Zapatero.

"La sensación de 'manos dormidas' es un síntoma que se conoce como 'parestesias'. Son sensaciones subjetivas como entumecimiento, hormigueo o picazón, que pueden originarse por alteraciones en cualquier punto de la vía sensorial, desde el sistema nervioso periférico hasta la corteza cerebral", remarca este doctor.

PRINCIPALES CAUSAS DE LAS MANOS DORMIDAS

Entre las causas más frecuentes de este fenómeno, este experto del Hospital Universitario de Fuenlabrada apunta a las siguientes:

·El Síndrome del túnel carpiano (STC): Es la neuropatía por atrapamiento más común a nivel mundial; se caracteriza por entumecimiento y por hormigueo en el pulgar, en el índice, en el dedo medio, y en la mitad radial del anular, a menudo con empeoramiento nocturno y con debilidad en la oposición del pulgar en casos graves.

·Polineuropatía periférica (especialmente diabética): Suele presentarse como una afectación distal y simétrica, que progresa proximalmente ('en guante'); la diabetes es responsable de más del 50% de los casos en poblaciones occidentales y frecuentemente asocia dolor, hormigueo, y pérdida de sensibilidad.

·Radiculopatía cervical: Resulta de la irritación o compresión de las raíces nerviosas en el cuello (C5-T1); el dolor y las parestesias se distribuyen siguiendo un dermatoma específico en el brazo y en la mano, pudiendo acompañarse de dolor cervical y debilidad muscular.

·Neuropatía cubital: Atrapamiento del nervio cubital (frecuentemente en el codo o el canal de Guyon), que provoca parestesias específicamente en el quinto dedo y en la mitad cubital del cuarto dedo.

·Mielopatía cervical espondilótica: Compresión de la médula espinal que causa entumecimiento en las manos, pérdida de destreza motora fina y, crucialmente, dificultad para caminar por pérdida de equilibrio.

·Síndrome de Guillain-Barré: Debe sospecharse si las parestesias son de inicio agudo (días), rápidamente progresivas y se asocian a debilidad motora predominante.

·Déficit de vitamina B12: Causa común de polineuropatía que puede presentar parestesias simétricas y, si no se trata, daño neurológico permanente.

·Amiloidosis o gammapatías monoclonales: Trastornos sistémicos raros que pueden manifestarse inicialmente como un síndrome del túnel carpiano o neuropatía periférica.

CÓMO SE LOGRA EL DIAGNÓSTICO Y TIPOS DE TRATAMIENTO

En este sentido, el doctor Zapatero recuerda que para llegar al diagnóstico hace falta realizar diferentes pruebas como estudios de conducción nerviosa (electromiograma), ecografía de la muñeca, analíticas (niveles de glucosa, vitamina B12, hormonas tiroideas) y, a veces, resonancia de columna cervical

Recuerda que entre los signos de alarma que requieren una valoración médica rápida se encontrarían el si la sensación de manos dormidas se acompaña de pérdida de fuerza, así como de atrofia de los músculos de la mano (eminencia tenar).

"El tratamiento dependerá de la causa que lo origine, y si hay atrapamiento del nervio mediano precisara cirugía para su liberación, y el resto de causas cada una tiene su tratamiento especifico", recuerda este especialista.