El TDAH aumenta casi un 50% los problemas intestinales: estreñimiento, intestino irritable y encopresis

Archivo - Mujer con una ilustración en su abdomen de intestinos con bacterias coloridas. Microbiota, microbioma - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) podría tener una relación más estrecha con la salud intestinal de lo que se pensaba.

EL TDAH TAMBIÉN SE RELACIONA CON EL INTESTINO

Investigadores de la Universidad de Warwick (Reino Unido) han analizado datos de más de 1,9 millones de personas en 23 estudios para descubrir que el TDAH está relacionado con un aumento de casi el 50% en los síntomas gastrointestinales generales en comparación con las personas sin TDAH.

La asociación fue aún más fuerte para problemas específicos: casi el doble de probabilidades de estreñimiento, un aumento del 58% en el síndrome del intestino irritable y más de cuatro veces las probabilidades de encopresis (pérdida del control intestinal).

Se estima que el 5% de los niños y entre el 3 y el 4 por ciento de los adultos en todo el mundo padecen TDAH, y las tasas de diagnóstico han aumentado considerablemente en los últimos 40 años. Los problemas intestinales ya están bien documentados en el trastorno del espectro autista, y cada vez hay más evidencia que apunta a un 'eje intestino-cerebro' que vincula la salud digestiva con trastornos del neurodesarrollo en general. Hasta ahora, el alcance de los síntomas gastrointestinales en personas con TDAH no estaba claro.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Attention Disorders', es la primera revisión sistemática que se centra específicamente en los síntomas intestinales en el TDAH. Se basa en evidencia de estudios realizados en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Suecia, Alemania y Corea del Sur, y abarca a personas de entre 2 y 65 años.

La coautora principal, Sarah Blake, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de Warwick, plantea: "Casi todos los síntomas intestinales que analizamos -estreñimiento, síndrome del intestino irritable e incluso indigestión- parecían estar asociados al TDAH. Estos síntomas pueden tener un impacto real en la vida diaria, pero podrían pasarse por alto fácilmente si la atención se centra en el TDAH en sí".

UNA ASOCIACIÓN, NO UNA RELACIÓN DE CAUSA Y EFECTO

Aunque no se conocen con exactitud las razones de la relación entre el TDAH y los problemas intestinales, los investigadores esbozan posibles explicaciones. Rasgos asociados al TDAH, como la impulsividad y los patrones de alimentación irregulares, pueden contribuir a los síntomas digestivos, y se sabe que los medicamentos para el TDAH provocan efectos secundarios intestinales como el estreñimiento. También existen indicios que vinculan el TDAH con diferencias en la microbiota intestinal, las cuales podrían afectar al intestino a través del nervio vago, una importante vía de comunicación entre el intestino y el cerebro.

Los investigadores señalan que los médicos que tratan a personas con TDAH deben estar atentos a los síntomas gastrointestinales y considerar preguntar sobre ellos durante las consultas. Quienes presenten síntomas más complejos podrían beneficiarse de la opinión de un dietista o un gastroenterólogo. Subrayan que los hallazgos muestran una asociación, no una prueba concluyente de que el TDAH cause problemas gastrointestinales, y solicitan más investigación para diferenciar los factores biológicos de los efectos de la medicación.

Saran Shantikumar, profesor clínico asociado de la Facultad de Medicina de Warwick, concluye: "Todavía no podemos afirmar que el TDAH cause estos problemas intestinales, ni cuál es la causa exacta de esta relación, pero el patrón es lo suficientemente llamativo como para merecer atención. Los médicos que atienden a personas con TDAH deberían considerar preguntar sobre los síntomas gastrointestinales, especialmente si estos afectan a su calidad de vida".