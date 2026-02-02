Las tasas de psicosis aumentan en las generaciones más recientes

Archivo - Concepto de trastorno mental - KATARZYNABIALASIEWICZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

A las personas nacidas más recientemente se les diagnostican trastornos psicóticos (por ejemplo, esquizofrenia) con mayor frecuencia y a edades más tempranas que a las personas nacidas antes, tal y como sugiere un gran estudio de más de 12 millones de personas en Ontario, realizado por investigadores del ICES, el Hospital General de North York, el Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa y el Instituto de Investigación en Salud Bruyère (todos en Canadá). Los resultados se publican en 'CMAJ' (Canadian Medical Association Journal).

"Las personas con trastornos psicóticos se enfrentan a una morbilidad considerable y a un riesgo de muerte prematura, y a menudo requieren servicios de salud y apoyo social importantes --escribe el doctor Daniel Myran, catedrático de investigación del Hospital General de North York, y científico del ICES y del Instituto de Investigación en Salud Bruyère--. En consecuencia, las tendencias observadas plantean importantes preguntas sobre las posibles causas y consecuencias del creciente número de diagnósticos de trastornos psicóticos".

El estudio, incluyó a 12,2 millones de personas nacidas en Ontario entre 1960 y 2009, de las cuales 152.587 fueron diagnosticadas con un trastorno psicótico, como la esquizofrenia. A lo largo del estudio, en personas de 14 a 20 años, las tasas de nuevos casos aumentaron un 60% (de 62,5 a 99,7 casos por 100.000) entre 1997 y 2023.

Estos aumentos se produjeron en cohortes de nacimiento más recientes, y las tasas de nuevos casos comenzaron a aumentar en los nacidos a partir de la década de 1980. Por ejemplo, se estimó que las personas nacidas entre 2000 y 2004 tenían una tasa de nuevos diagnósticos de trastornos psicóticos un 70% mayor que las nacidas entre 1975 y 1979. El número total de personas diagnosticadas con un trastorno psicótico al llegar a los 30 años aumentó un 37,5% para los nacidos entre 1990 y 1994 en comparación con los nacidos entre 1975 y 1979.

Los aumentos de la psicosis a lo largo del tiempo fueron constantes tanto en hombres como en mujeres, aunque los hombres mantuvieron un mayor riesgo durante el período del estudio. Las personas diagnosticadas con un trastorno psicótico no afectivo (es decir, no relacionado con trastornos del estado de ánimo), como la esquizofrenia, tenían mayor probabilidad de ser hombres, vivir en barrios de bajos ingresos, residir en Canadá durante mucho tiempo y haber recibido atención para trastornos de salud mental y consumo de sustancias.

La evidencia sobre los cambios en la cohorte de nacimiento en los trastornos psicóticos es limitada, pero dos estudios recientes de Dinamarca y Australia también hallaron aumentos a lo largo del tiempo en los diagnósticos de esquizofrenia en personas más jóvenes. Este estudio contribuye a la evidencia sobre este importante tema.

Los autores sugieren varias razones para estos aumentos. La mayor edad de los padres, el estrés socioeconómico y migratorio, y algunas experiencias negativas en la infancia han aumentado en las cohortes de nacimiento más jóvenes. El consumo de sustancias también podría contribuir a este aumento de las tasas.

"Aún desconocemos qué impulsa estos cambios, y es probable que no exista una única explicación. Comprender las causas de esta tendencia será crucial para la prevención y el apoyo temprano --comenta Myran--. Una de las principales posibilidades es el consumo de sustancias, como el cannabis, los estimulantes, los alucinógenos y las drogas sintéticas. El consumo de sustancias, especialmente en edades tempranas, se asocia con el desarrollo y el agravamiento de trastornos psicóticos, y el consumo de sustancias en Canadá ha aumentado en las últimas dos décadas".

Los autores piden más investigaciones sobre lo que subyace a estas mayores tasas de psicosis y variabilidad en cohortes de edad.

DOI: 10.1503/cmaj.250926 Enlace: https://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.250926