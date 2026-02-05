Las tasas de autismo en niñas y niños podrían ser más similares de lo que se creía

Archivo - Madre e hijo jugando, autismo. Día Mundial del Autismo - TATSIANA VOLKAVA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La prevalencia del trastorno del espectro autista (TEA) ha aumentado en las últimas tres décadas, con una alta proporción de diagnóstico entre hombres y mujeres de alrededor de 4:1. Se cree que el aumento de la prevalencia está vinculado a factores como criterios diagnósticos más amplios y cambios sociales (p. ej., la edad de los padres), mientras que la alta proporción de hombres y mujeres se ha atribuido a mejores habilidades sociales y de comunicación en las niñas, lo que dificulta la detección del autismo. Sin embargo, hasta la fecha, ningún estudio a gran escala ha examinado estas tendencias a lo largo de la vida.

El autismo ha sido considerado durante mucho tiempo como una condición que afecta predominantemente a individuos masculinos, pero un estudio de Instituto Karolinska, Suecia, publicado por 'The BMJ', muestra que el autismo en realidad puede ocurrir en tasas comparables entre individuos masculinos y femeninos.

Los resultados muestran un claro efecto de recuperación femenina durante la adolescencia, lo que, según los investigadores, resalta la necesidad de investigar por qué las mujeres reciben diagnósticos más tarde que los hombres.

CUANDO LA ADOLESCENCIA CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO

Para abordar este problema, los investigadores utilizaron registros nacionales para analizar las tasas de diagnóstico de autismo de 2,7 millones de personas nacidas en Suecia entre 1985 y 2022, que fueron seguidas desde su nacimiento hasta un máximo de 37 años de edad. Durante este período de seguimiento de más de 35 años, se diagnosticó autismo en 78.522 (2,8%) personas a una edad promedio de 14,3 años.

Las tasas de diagnóstico aumentaron con cada intervalo de cinco años a lo largo de la infancia, llegando a un máximo de 645,5 por 100.000 personas-año para los varones de 10 a 14 años y de 602,6 para las mujeres de 15 a 19 años. Sin embargo, mientras que los individuos varones tenían más probabilidades de tener un diagnóstico de autismo en la infancia, las mujeres se igualaron durante la adolescencia, dando una proporción de hombres a mujeres cercana a 1:1 a la edad de 20 años.

Este es un estudio observacional y los autores reconocen que no consideraron otras afecciones asociadas con el autismo, como el TDAH y la discapacidad intelectual. Tampoco pudieron controlar afecciones genéticas y ambientales compartidas, como la salud mental parental.

Sin embargo, dicen que el tamaño y la duración del estudio les permitieron vincular datos de toda una población y desentrañar los efectos de tres escalas de tiempo diferentes: edad, período del calendario y cohorte de nacimiento.

"Estos hallazgos indican que la proporción de hombres y mujeres con autismo ha disminuido con el tiempo y con el aumento de la edad en el momento del diagnóstico. Por lo tanto, esta proporción podría ser sustancialmente menor de lo que se creía, hasta el punto de que, en Suecia, ya no se pueda distinguir en la edad adulta. Estas observaciones resaltan la necesidad de investigar por qué las mujeres reciben el diagnóstico más tarde que los hombres", concluyen los investigadores.

El descubrimiento coincide con investigaciones recientes y parecen respaldar el argumento de que las prácticas actuales pueden no reconocer el autismo en muchas mujeres hasta más tarde en la vida, si es que lo hacen.