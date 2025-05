Tapones de moco persistentes aceleran el deterioro pulmonar en pacientes con EPOC, según estudio

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas con EPOC que presentaron tapones mucosos persistentes que obstruían las vías respiratorias durante cinco años experimentaron un deterioro más rápido de la función pulmonar que quienes no los presentaban. Un nuevo estudio sugiere que las terapias que alteran estos tapones son una estrategia prometedora para ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados.

Cabe recordar que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos, y se debe con mayor frecuencia al tabaquismo o a la exposición prolongada a contaminantes del aire. Si bien no tiene cura, su progresión puede ralentizarse reduciendo la exposición a estos factores.

El estudio realizado por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Mass General Brigham) ha revelado un factor relacionado con la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): la acumulación de moco en los pulmones. Los resultados se publican en 'The New England Journal of Medicine (NEJM)'.

UN NUEVO FACTOR CLAVE EN LA PROGRESIÓN DE LA EPOC

"Los tapones mucosos pueden aparecer y desaparecer; en algunas personas se resuelven, mientras que en otras parecen persistir", afirma la autora principal, la doctora Sofia Mettler, investigadora clínica de la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Intensivos del Hospital Brigham and Women's (BWH), miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

"Si los tapones mucosos se resuelven, los pacientes presentan un deterioro más lento de la función pulmonar que quienes presentan un bloqueo persistente", señalan.

El autor principal, el doctor Alejandro Díaz, de la División de Medicina Pulmonar y de Cuidados Críticos del BWH, y su equipo publicaron previamente un artículo que vinculaba los tapones mucosos con una mayor mortalidad en pacientes con EPOC, incluso en aquellos que no presentaban los síntomas característicos, como tos y producción de flemas. Los investigadores se propusieron determinar cómo la persistencia o la desaparición de los tapones mucosos influyen en la progresión de la enfermedad.

¿QUÉ DESCUBRIERON LOS INVESTIGADORES?

Para ello, examinaron datos de 2.118 participantes en el estudio COPDGene, financiado por los NIH, que incluía a participantes que fumaban al menos 10 paquetes-año y con diagnóstico de EPOC.

Los investigadores evaluaron el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) de los participantes -una medida de la función pulmonar- y observaron la presencia de tapones mucosos. Buscaron evidencia de tapones mucosos en tomografías computarizadas en dos momentos: la evaluación inicial y una prueba de seguimiento realizada cinco años después.

Encontraron que el grupo de pacientes con tapones mucosos persistentes (presentes en ambas evaluaciones) y el grupo que los había desarrollado recientemente en el seguimiento, tuvieron un deterioro de la función pulmonar significativamente más rápido (23,2 ml/año y 17,7 ml/año menos FEV1 respectivamente) en comparación con el grupo que no presentó tapones mucosos en ninguno de los dos momentos.

Este deterioro de la función fue más pronunciado entre quienes reanudaron o continuaron fumando durante el período del estudio. Cabe destacar que los pacientes cuyos tapones mucosos estaban presentes durante la evaluación inicial, pero se resolvieron en el seguimiento, no mostraron diferencias en el deterioro de la función pulmonar en comparación con aquellos sin tapones mucosos en ninguno de los dos momentos.

¿QUÉ SIGUE?: ENSAYOS CLÍNICOS PARA CONFIRMAR LA RELACIÓN CAUSAL

"Al tratarse de un estudio observacional, no podemos concluir una relación causal", insiste Mettler. "Por lo tanto, el siguiente paso lógico es realizar un ensayo clínico para determinar si los tapones mucosos son realmente los responsables del cambio en el deterioro de la función pulmonar".

El equipo también pretende descubrir qué factores bioquímicos, demográficos u otros factores extrínsecos están provocando que los tapones mucosos de algunas personas se resuelvan e identificar posibles intervenciones que puedan ayudar a combatir la progresión de la enfermedad para mejorar la vida de los pacientes.