La tanorexia aumenta el riesgo de cáncer de piel y daño estético "irreversible", según dermatólogos

Archivo - Bronceado, moreno, bañador, quemadura solar - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MARKO_MARCELLO

SAN SEBASTIÁN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

"La tanorexia es una adicción al sol que aumenta el riesgo de cáncer de piel y daño estético irreversible", según ha alertado el doctor Jorge Soto, especialista de Policlínica Gipuzkoa de San Sebastián, quien ha ha advertido de que "la obsesión por el bronceado tiene una base biológica y psicológica, similar a otras conductas adictivas".

En un comunicado, Soto ha explicado que "una crema SPF 30 bien aplicada puede ofrecer una protección muy similar a una SPF 50, mientras que la ropa, el sombrero y la sombra siguen siendo las medidas más eficaces". Además, ha subrayado que "la infancia es el periodo más vulnerable al daño solar" y, por tanto, ha alertado de que "ningún niño debe quemarse al sol".

Según el especialista, "la exposición solar libera sustancias como la betaendorfina y la dopamina, que generan una sensación de bienestar" y así "en determinadas personas, con predisposición genética o determinados trastornos psicoconductuales, esto puede derivar en una auténtica adicción".

Respecto a algunas tendencias virales, como las denominadas "gominolas para ponerse moreno", Soto ha aclarado que "no suponen un riesgo tóxico para la salud, aunque tampoco ofrecen una protección eficaz frente a la radiación solar". "Su efecto es fundamentalmente estético, ya que aportan coloración a la piel, pero no sustituyen los mecanismos naturales de protección ni evitan los daños derivados de la exposición al sol", ha afirmado.

El dermatólogo ha incidido también en "la importancia de utilizar correctamente los fotoprotectores", ya que el factor de protección solar (SPF) indica "cuánto tiempo puede retrasarse una quemadura respecto a una piel desprotegida, siempre y cuando se aplique la cantidad adecuada de producto".

Además, ha recordado que "factores como el agua, el sudor o el roce disminuyen la duración de la protección, por lo que es imprescindible reaplicar el producto con frecuencia, especialmente en formatos más fluidos o en spray".

ROPA PARA PROTEGER

Soto ha señalado que "existen complementos orales con cierta capacidad fotoprotectora, como los derivados del Polypodium leucotomos", pero "nunca deben sustituir a las medidas tradicionales". "La protección más importante no son las cremas ni las cápsulas, sino la ropa, los sombreros y la búsqueda de sombra", ha incidido.

En cuanto a los distintos tipos de filtros solares, ha manifestado que los filtros físicos "reflejan parte de la radiación ultravioleta, mientras que los químicos la absorben", pero "la mayoría de productos actuales combinan ambas tecnologías para mejorar la protección".

El dermatólogo advierte asimismo de que, además de los rayos ultravioleta, "existen otras radiaciones solares, como la luz visible y los infrarrojos, frente a las cuales la sombra continúa siendo la medida más eficaz".