El tamaño del bebé antes de nacer puede estar siendo mal interpretado: un estudio analiza 3,2 millones de casos

Archivo - Una mujer embarazada se toma las manos en el vientre. Concepto de embarazo, maternidad, preparación y expectativa - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La restricción del crecimiento fetal (cuando el crecimiento del bebé en el útero es más lento de lo esperado) aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo, por lo que detectarla durante la gestación y antes del nacimiento es fundamental para la seguridad de la madre y el bebé. Su falta de detección durante el embarazo es la causa más frecuente de muerte fetal evitable.

En los hospitales del NHS se utilizan diversas tablas de peso fetal para definir si los bebés son pequeños o grandes para su edad gestacional, incluidas las tablas de Hadlock, Intergrowth-21st (IG21), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación de Medicina Fetal (FMF), todas ellas no ajustables, y las tablas GROW personalizadas, que se pueden adaptar a cada madre.

UNA MISMA GESTACIÓN PUEDE SER CLASIFICADA DE FORMA DIFERENTE SEGÚN LA TABLA UTILIZADA

Un estudio de más de 3 millones de nacimientos en el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra, publicado por el Instituto Perinatal de Birmingham (Reino Unido) en 'The BMJ', revela que las tablas de crecimiento fetal estandarizadas que se utilizan en el NHS para controlar el crecimiento de los bebés antes del nacimiento a menudo clasifican erróneamente a los bebés como demasiado pequeños o demasiado grandes, lo que puede provocar que se pasen por alto casos con riesgo de muerte fetal o intervenciones innecesarias.

Los investigadores del Instituto Perinatal de Birmingham compararon las tasas de bebés identificados como demasiado pequeños o demasiado grandes según diferentes tablas en 3,2 millones de nacimientos entre 2015 y 2025 en 38 de las 42 juntas de atención integrada del NHS (ICB, por sus siglas en inglés) en Inglaterra.

Descubrieron que el uso de una tabla de crecimiento personalizada que se ajusta a las características de la madre, como el peso y el origen étnico, que afectan al crecimiento habitual del bebé en el útero, proporciona datos más precisos y consistentes, lo que mejora la seguridad y ayuda al personal médico y de partería a identificar mejor a los bebés que requieren cuidados adicionales durante el embarazo.

Sin tener en cuenta estos factores, las tasas de bebés con peso demasiado bajo o demasiado alto variaban considerablemente entre las distintas tablas debido a los diferentes métodos utilizados para elaborarlas. Las tablas 'universales', que no se podían ajustar, se derivaban principalmente de otros países, mientras que el estándar GROW se basaba en una población de todo el Reino Unido.

Por ejemplo, la tasa promedio de bebés identificados como pequeños para la edad gestacional (por debajo del percentil 10) al término (37+ semanas) osciló entre el 4,8% con Intergrowth y el 17,2% con las tablas de la OMS y la FMF, y el 12,3% con las tablas GROW personalizadas.

Con las gráficas no ajustables, también se observó una amplia variación en la misma gráfica en diferentes centros de investigación clínica, debido a las diferencias entre las poblaciones locales. Esto no se observó con las gráficas GROW, ya que estas se ajustaron para la variación normal.

LOS INVESTIGADORES PIDEN UNA EVALUACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS HOSPITALES

Estos son hallazgos observacionales, y los investigadores reconocen que utilizaron el peso al nacer en lugar del peso estimado por ultrasonido para evaluar el rendimiento de la gráfica, pero esto permitió incluir todos los casos independientemente de si se les realizaron ecografías de crecimiento durante el embarazo.

Sin embargo, el estudio se basó en información recopilada de forma rutinaria que abarca el 90% de las áreas del NHS en Inglaterra, lo que otorga mayor confianza en sus conclusiones. Los autores solicitan la estandarización urgente de las tablas de crecimiento utilizadas en el NHS.

Las posibles consecuencias del uso de tablas de crecimiento inadecuadas quedaron ilustradas en un análisis reciente del BMJ realizado por el Instituto Perinatal sobre la necesidad de que el NHS mejore la prevención de muertes perinatales evitables.

Los autores argumentan que los distintos hospitales del NHS suelen presenciar resultados poco frecuentes pero catastróficos, que pueden deberse a protocolos y prácticas locales aplicados demasiado tarde. Abogan por un programa coordinado y coherente en todo el NHS que reconozca la importancia de la evaluación estandarizada del crecimiento, y proponen el establecimiento de una supervisión nacional en tiempo real para controlar la calidad y la seguridad en este ámbito esencial de la atención materna.