Ni tabaco ni alcohol: El estatus socioeconómico de los padres influye más que sus hábitos en la salud de sus hijos

Archivo - Padre fumando junto al cochechito de un bebé. - ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La posición socioeconómica de la familia puede ser un factor determinante más importante para la salud de los niños que los comportamientos de los padres, como fumar, beber o consumir cafeína, según un estudio de la Universidad de Exeter, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

Según la hipótesis de los Orígenes del Desarrollo de la Salud y la Enfermedad (DOHaD, por sus siglas en inglés), las exposiciones ambientales prenatales y de la primera infancia pueden afectar la salud de un niño a largo plazo. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado en los comportamientos maternos y no han incluido a los padres, el entorno en el que viven los padres ni otros factores.

Para comprender mejor cómo las influencias ambientales pueden afectar la salud infantil, los autores de este estudio analizaron datos de cuatro grandes estudios de padres e hijos en el Reino Unido y Noruega, que incluyeron a más de 230.000 participantes, ejecutando varios modelos para obtener resultados de alta confianza. Examinaron los comportamientos de salud de los padres, como fumar, beber y consumir cafeína, así como su posición socioeconómica. Asociaron estas variables con 72 resultados diferentes de salud infantil medidos en seis momentos distintos, incluyendo el tamaño al nacer, el índice de masa corporal, la hiperactividad, la comunicación social, la agresividad, los síntomas depresivos y otros.

Los autores hallaron que los comportamientos maternos no tenían mayor impacto que los de sus parejas. Si bien el 6% de los resultados mostraron vínculos entre el tabaquismo y la salud infantil, el 3% se relacionó con el alcohol y el 0,4% con la cafeína. El 15% de los efectos sobre la salud infantil se asociaron con la posición socioeconómica de la familia. Aunque los resultados son asociaciones basadas en datos de observación de familias en el Reino Unido y Noruega, los autores señalan que los esfuerzos para mejorar la salud infantil podrían ser más efectivos si se centran en las desigualdades socioeconómicas, en lugar de en el comportamiento individual de los padres.

Gemma Sharp de la Universidad de Exeter, autora del estudio, aclara: "Nuestro estudio sugiere que las circunstancias sociales y económicas en las que crecen los niños pueden tener una mayor influencia en su salud que las conductas específicas de los padres durante el embarazo. Al analizar datos de más de 230.000 participantes en cuatro estudios a largo plazo, descubrimos que la desventaja socioeconómica estaba más consistentemente relacionada con peores resultados de salud infantil que el tabaquismo, el consumo de alcohol o cafeína por parte de cualquiera de los padres".

Uno de los hallazgos más interesantes fue que no se observaron efectos consistentemente más fuertes en las madres que en los padres. "Solemos asumir que los comportamientos de la madre durante el embarazo tendrán un mayor impacto en la salud del niño debido a sus efectos directos en el desarrollo del bebé. Sin embargo, encontramos que el consumo de tabaco, alcohol y cafeína por parte de madres y padres mostró patrones de asociación notablemente similares con los resultados de salud infantil. Esto también apunta a la importancia del entorno familiar y las circunstancias sociales en general, más que los comportamientos relacionados con el embarazo por sí solos, en la configuración de la salud de los niños", concluye la experta.

DOI: 10.1371/journal.pmed.1005153