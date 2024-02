Los sustitutos de la sal son una alternativa saludable

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio reciente realizado por investigadores del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Pekín en Beijing (China), y publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology', confirma que la sustitución de la sal normal por un sustituto de la sal puede reducir la incidencia de hipertensión o presión arterial alta en adultos mayores sin aumentar el riesgo de episodios de presión arterial baja.

Los investigadores de este estudio evaluaron el impacto de las estrategias de reducción de sodio sobre la presión arterial en adultos mayores que residen en centros de atención en China. Si bien estudios anteriores demuestran que reducir el consumo de sal puede prevenir o retrasar la aparición de hipertensión, reducir y evitar el consumo de sal a largo plazo puede ser un desafío.

Así, el llamado estudio DECIDE-Salt incluyó a 611 participantes de 55 años o más de 48 centros de atención divididos en dos grupos: 24 centros (313 participantes) reemplazaron la sal habitual con el sustituto de la sal y 24 centros (298 participantes) continuaron el uso de la sal habitual. Todos los participantes tenían presión arterial <140/90 mmHg y no estaban usando medicamentos antihipertensivos al inicio del estudio.

El resultado primario fueron los participantes que tuvieron hipertensión incidente, iniciaron medicamentos antihipertensivos o desarrollaron eventos adversos cardiovasculares importantes durante el seguimiento.

A los dos años, la incidencia de hipertensión fue de 11,7 por 100 personas-año en los participantes con sustituto de sal y de 24,3 por 100 personas-año en los participantes con sal regular. Las personas que usaban el sustituto de la sal tenían un 40% menos de probabilidades de desarrollar hipertensión en comparación con las que usaban sal normal. Además, los sustitutos de la sal no provocaron hipotensión, lo que puede ser un problema común en los adultos mayores.

El autor principal del trabajo, Yangfeng Wu, director ejecutivo del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Pekín en Beijing (China) comenta: "Teniendo en cuenta su efecto reductor de la presión arterial, demostrado en estudios anteriores, el sustituto de la sal resulta beneficioso para todas las personas, ya sean hipertensas o normotensas, por lo que es una estrategia poblacional deseable para la prevención y el control de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares".