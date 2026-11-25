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MADRID 25 (EUROPA PRESS)

La deficiencia de hierro se produce cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro para sus necesidades. Estas incluyen la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. Si no se trata, puede provocar anemia por deficiencia de hierro.

La suplementación con hierro es el tratamiento estándar para la prevención y el tratamiento de la anemia en muchas partes del mundo, especialmente en adolescentes y mujeres.

Evidencia previa ha señalado los beneficios de la suplementación con hierro para mejorar la anemia por deficiencia de hierro en niños. Sin embargo, las directrices actuales de la Organización Mundial de la Salud, actualizadas por última vez en 2016, destacan la falta de evidencia sobre los efectos a largo plazo.

COCHRANE ANALIZA 114 ESTUDIOS CON MÁS DE 50.000 MENORES

Dirigida por investigadores del Centro Joan Klein Jacobs de Nutrición de Precisión y Salud de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), una revisión Cochrane de 114 estudios con más de 50.000 participantes, concluye que administrar a niños y adolescentes una tableta de hierro diaria reduce significativamente el riesgo de anemia por deficiencia de hierro, con poco o ningún efecto sobre varias enfermedades comunes.

La revisión incluyó 114 estudios con más de 50.000 niños y adolescentes, que analizaron los efectos del hierro oral diario, solo o combinado con ácido fólico, o con otras vitaminas y minerales. Muchos de los estudios se realizaron en Asia y se centraron en niños menores de cinco años.

Los resultados de esta revisión demuestran que el hierro por sí solo probablemente reduce la anemia por deficiencia de hierro en comparación con la ausencia de intervención o el placebo. El hierro con ácido fólico probablemente también la reduce, aunque este hallazgo se basa en un solo estudio, y el hierro con otras vitaminas y minerales también podría reducirla. En términos más generales, para la anemia y la deficiencia de hierro, existe cierta evidencia de que el hierro puede ser útil para reducir ambas.

El hierro por sí solo no tuvo ningún efecto sobre la estatura ni el peso de los niños, en comparación con otros niños de la misma edad y sexo. Tampoco tuvo efecto sobre varias enfermedades comunes, como la tos, la fiebre o las enfermedades respiratorias, y la combinación de hierro con ácido fólico no produjo prácticamente ninguna diferencia en la diarrea o las enfermedades respiratorias. Los resultados de otras combinaciones mostraron una certeza que varió de moderada a muy baja.

"La deficiencia de hierro sigue siendo uno de los problemas nutricionales más comunes que afectan a los niños en todo el mundo", aporta la doctora Kripa Rajagopalan, investigadora de la Universidad de Cornell y primera autora del estudio. "Nuestra revisión demuestra que los suplementos diarios de hierro cumplen su función, que es reducir la anemia por deficiencia de hierro, sin ningún impacto apreciable en las enfermedades comunes que preocupan a padres y profesionales de la salud".

EL HIERRO PUEDE PROVOCAR CAMBIOS EN EL COLOR DE LAS HECES

La evidencia sobre los efectos secundarios no fue concluyente para algunos resultados. El hierro puede aumentar la decoloración de las heces. El hierro por sí solo puede tener poco o ningún efecto sobre los vómitos o la diarrea, y su efecto sobre el estreñimiento es muy incierto. El hierro combinado con otras vitaminas y minerales probablemente aumenta los vómitos en comparación con el mismo suplemento sin hierro.

El doctor Saurabh Mehta, director fundador del Centro Joan Klein Jacobs de Nutrición de Precisión y Salud en la Universidad de Cornell y autor principal del estudio, explica: "Si bien la evidencia científica respalda el uso de suplementos diarios de hierro cuando sea necesario, se producen algunos efectos adversos. La decoloración de las heces y, en algunas formulaciones, los vómitos fueron más frecuentes con el hierro, y la certeza de la evidencia para varios resultados, incluyendo la anemia y la deficiencia de hierro, fue baja o muy baja".

Se estima que la anemia afecta a 874 millones de niños y mujeres en todo el mundo; la mayor carga se observa entre los niños pequeños, con un 40% de los menores de cinco años afectados en 2019. Aproximadamente la mitad de estos casos se deben a la deficiencia de hierro. Reducir la anemia es un objetivo clave de la Estrategia Mundial 2030 para la Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes.

"Estos hallazgos brindan a los responsables de la toma de decisiones una base de evidencia más sólida para orientar sobre la suplementación con hierro en niños y adolescentes", recalcan los autores. "Los datos respaldan el uso continuado de suplementos de hierro cuando existe preocupación por la deficiencia de hierro".

Los investigadores destacan que los hallazgos respaldan la suplementación con hierro, pero no deben interpretarse como que todos los niños y adolescentes necesitan suplementos diarios de hierro. Deben interpretarse considerando las necesidades nutricionales individuales, la prevalencia de la deficiencia de hierro y la anemia, y la formulación del suplemento.