Un suplemento de oxalacetato mejora la memoria y reduce la fatiga tras el cáncer de mama en un pequeño ensayo

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MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio dirigido por investigadores del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health de Estados Unidos ha descubierto que un suplemento nutricional que contiene oxalacetato, una molécula que se encuentra de forma natural en el cuerpo y que ayuda a las células a producir energía, puede ayudar a mejorar la función cognitiva y reducir la fatiga que experimentan algunas supervivientes de cáncer de mama después del tratamiento.

Los hallazgos, publicados en 'JCO Oncology Advances', muestran que las supervivientes de cáncer de mama con un deterioro cognitivo significativo relacionado con el cáncer, a veces denominado "cerebro de quimioterapia" o "niebla mental", experimentaron mejoras en la memoria, la concentración y otros síntomas cognitivos tras tomar oxalacetato durante ocho semanas. Las participantes también informaron de menor fatiga y mejor funcionamiento físico, mientras que las pruebas cognitivas mostraron mejoras en la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva, que incluye habilidades como la planificación, la concentración y la gestión de tareas.

"El deterioro cognitivo relacionado con el cáncer puede persistir mucho después de que finalice el tratamiento y puede tener un impacto significativo en la vida diaria de una persona; sin embargo, todavía contamos con muy pocos tratamientos eficaces para combatirlo", comenta la doctora Patricia Ganz, distinguida profesora de medicina en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA y en la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA, y primera autora del estudio.

Se estima que entre el 15% y el 25% de las supervivientes de cáncer de mama pueden experimentar dificultades cognitivas persistentes tras el diagnóstico y el tratamiento. Si bien el deterioro cognitivo relacionado con el cáncer se ha asociado históricamente con la quimioterapia, los investigadores reconocen ahora que sus causas son complejas y pueden incluir el propio cáncer, la quimioterapia, la terapia endocrina, la inflamación, los cambios hormonales y otros factores biológicos y conductuales. Ante la escasez de opciones de tratamiento, los investigadores han estado explorando nuevos enfoques dirigidos a los procesos biológicos que pueden contribuir a estos síntomas.

Los investigadores se han interesado en el oxalacetato porque la inflamación asociada al cáncer y sus tratamientos puede alterar la señalización normal del glutamato y la producción de energía celular en el cerebro, procesos que podrían contribuir a problemas cognitivos y fatiga mental. Dado que el oxalacetato interviene tanto en la regulación del glutamato como en la producción de energía celular, los investigadores quisieron determinar si su consumo como suplemento podría ayudar a aliviar estos síntomas.

Para evaluar los posibles efectos del suplemento, los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico de fase II con 18 mujeres con cáncer de mama en etapa temprana, entre uno y cinco años después del diagnóstico, que presentaban dificultades cognitivas significativas. La edad promedio de las participantes era de aproximadamente 50 años. La mayoría había recibido quimioterapia previamente, y casi el 90% estaba recibiendo terapia endocrina al momento del estudio.

Los participantes tomaron 500 miligramos de oxalacetato dos veces al día durante ocho semanas. Los investigadores evaluaron los síntomas cognitivos antes y durante el tratamiento mediante cuestionarios autoadministrados y pruebas neuropsicológicas estandarizadas que medían la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. También evaluaron la fatiga, el sueño, la ansiedad, la depresión y la salud física y mental, y monitorizaron a los participantes para detectar efectos secundarios durante todo el estudio.

PEQUEÑO ESTUDIO CON SOLO 18 PARTICIPANTES

Dieciséis de los dieciocho participantes completaron el tratamiento de ocho semanas, y todos ellos reportaron mejoras significativas en sus síntomas cognitivos. En promedio, las puntuaciones en la medida principal del estudio sobre el deterioro cognitivo percibido aumentaron de 29,1 antes del tratamiento a 55,5 después de ocho semanas, lo que situó al grupo en un rango considerado de deterioro a un rango considerado normal. Se observaron mejoras a partir de las cuatro semanas, y generalmente se acentuaron al finalizar el tratamiento.

Los investigadores también hallaron reducciones significativas en la fatiga, incluyendo la fatiga mental, y mejoras significativas en el funcionamiento físico. Las pruebas neuropsicológicas mostraron mejoras en la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento, aunque los investigadores señalaron que estos hallazgos son preliminares debido al reducido tamaño de la muestra del estudio.

El oxalacetato fue generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes fueron síntomas gastrointestinales, como indigestión, hinchazón, estreñimiento, diarrea y náuseas. Dos participantes interrumpieron el tratamiento debido a síntomas gastrointestinales y no se notificaron eventos adversos graves.

Los investigadores advierten que el estudio fue pequeño y no incluyó un grupo de control ni un grupo de comparación, por lo que se necesita más investigación para determinar si el oxalacetato fue el responsable de las mejoras.

"Estos primeros hallazgos nos dan una razón de peso para seguir estudiando el oxalacetato como un posible enfoque para el manejo de los problemas cognitivos después del tratamiento del cáncer de mama", resume Ganz.

El equipo se está preparando para un ensayo de fase II aleatorizado y controlado con placebo en supervivientes de cáncer de mama con deterioro cognitivo relacionado con el cáncer, que se espera que comience a finales de 2026. También se están realizando estudios preclínicos en ratones para comprender mejor cómo funciona el oxalacetato y si se obtienen resultados similares (mejora de la fatiga y la función física) en un estudio controlado con placebo en ratones.