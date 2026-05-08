La sudafricana en contacto con el hantavirus que pasó unos días en Barcelona es asintomática

El secretario de Salud Pública de Catalunya, Esteve Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya, Esteve Fernández, ha afirmado que la mujer sudafricana que pasó siete días en Barcelona tras tener un contacto breve en un avión con una persona infectada por hantavirus "se encuentra en buen estado de salud y es asintomática".

"No hay ninguna evidencia de transmisión comunitaria ni ningún elemento que indique un riesgo para la población de Catalunya", ha asegurado Fernández en declaraciones a 3Cat este viernes recogidas por Europa Press.

Ha explicado que esta persona "no ha tenido contactos estrechos con nadie" durante su estancia de siete días en Barcelona y que, además, este período corresponde con el de incubación del virus, por lo que presencia en la capital catalana no era contagiosa.

"El Govern de Catalunya, en primer lugar, quiere transmitir calma sobre la información relacionada con esta ciudadana sudafricana", ha dicho Fernández, y ha asegurado que continuarán con el seguimiento del caso para que se notifique cualquier incidencia al respecto.

En cuanto a los cinco catalanes a bordo del barco 'MV Hondius', ha señalado que, según las directrices del Ministerio de Sanidad, serán transportados en transporte medicalizado militar hasta Madrid, donde pasarán la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Los responsables de los departamentos de Presidencia y Salud de la Generalitat se han reunido este viernes por la tarde para evaluar el caso de la ciudadana sudafricana y el Govern ha activado los protocolos previstos y ha informado a los grupos parlamentarios.