Subir escaleras a diario podría reducir el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular

Archivo - Imagen de recurso de una persona subiendo escaleras. - MILAN MARKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Subir escaleras de forma regular podría reducir significativamente el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, según revela una nueva investigación de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich (Reino Unido).

A lo largo del estudio, publicado en 'American Journal of Cardiovascular Drugs', las personas que subieron escaleras regularmente tenían un 39 por ciento menos de probabilidades de morir por problemas relacionados con el corazón y un 24 por ciento menos de probabilidades de morir por cualquier causa, en comparación con las personas que no subieron escaleras con tanta frecuencia.

El estudio también revela que las personas que subían escaleras tenían menos probabilidades de desarrollar afecciones cardiovasculares graves como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

"La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, con casos que casi se duplicaron entre 1990 y 2019. Pero es en gran medida prevenible a través de un estilo de vida saludable, que incluye actividad física regular, una dieta saludable para el corazón, no fumar, mantener un peso saludable y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes", ha destacado el profesor Vassilios Vassiliou, de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA.

Según Vassiliou, subir escaleras es una forma práctica que a menudo se pasa por alto para incorporar actividad física a la vida diaria. "Queríamos comprender mejor cómo esta actividad cotidiana podría tener un potencial para salvar vidas", ha añadido.

Así, los investigadores resaltan que la actividad física, como subir escaleras, puede ser una estrategia sencilla y personalizada que se asocia con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Estos hallazgos destacan la importancia de promover actividades cotidianas, incluso en el trabajo y en el hogar, para fomentar estilos de vida más saludables y mitigar los riesgos asociados con las enfermedades cardiovasculares.

ANÁLISIS A GRAN ESCALA

El equipo investigó si subir escaleras podría desempeñar un papel en la reducción de los riesgos de enfermedad cardiovascular y muerte prematura. Después de revisar casi 1.900 estudios, analizaron datos de más de 480.000 participantes en nueve estudios de alta calidad con un período de seguimiento medio de 14 años.

La población del estudio incluyó tanto participantes sanos como aquellos con antecedentes de problemas cardíacos. Las edades oscilaron entre los 35 y los 84 años y el 53 por ciento de los participantes eran mujeres.

"Tras analizar los resultados de más de 450.000 participantes, encontramos una asociación consistente entre subir escaleras y un menor riesgo de muerte cardiovascular y mortalidad general", ha subrayado la doctora Sophie Paddock, también de la Facultad de Medicina de Norwich de la UEA y residente de cardiología en el NNUH.

Según la investigadora, a diferencia de ir al gimnasio o hacer ejercicio, subir escaleras es algo que se puede incorporar fácilmente a la rutina diaria, ya sea en casa, en el trabajo o fuera. "Es una buena opción para quienes no disponen de mucho tiempo o tienen poco acceso para hacer ejercicio", ha manifestado.

"Incluso breves periodos de actividad física tienen efectos beneficiosos para la salud, y subir escaleras durante cortos periodos debería ser un objetivo alcanzable para integrar en la rutina diaria", ha declarado.

Además, investigaciones previas citadas en el estudio mostraron que solo unos minutos de subir escaleras varias veces por semana pueden mejorar la aptitud cardiorrespiratoria y reducir el colesterol.

Un estudio de cohorte grande incluido en el análisis sugirió que subir alrededor de seis tramos de escaleras por día puede brindar el mayor beneficio, aunque los investigadores dicen que la "dosis" óptima requiere más investigación.

"Algunos de los estudios que vimos mostraron que cuantas más escaleras se subían, mayores eran los beneficios para la salud. Pero incluso pequeños cambios tuvieron un impacto medible", ha resaltado Paddock.

NO ES BENEFICIOSO PARA TODOS

Los hallazgos refuerzan la evidencia más amplia de que incluso breves ráfagas de actividad física pueden tener beneficios significativos para la salud. No obstante, los investigadores advierten de que subir escaleras puede no ser adecuado para todos, especialmente para aquellos con problemas de movilidad o afecciones articulares.

También destacan la necesidad de futuras investigaciones que utilicen tecnología portátil para medir la actividad con mayor precisión y determinar las recomendaciones óptimas.