Una spin-off del CSIC y el ICN2 impulsará el diagnóstico rápido de infecciones bacterianas

Recreación de la bacteria ‘Helicobacter pylori’ alojada en la mucosa que reviste el estómago. - ISTOCK
Actualizado: jueves, 12 febrero 2026 11:45
BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva spin-off Eroica Dx, surgida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) impulsará el desarrollo de un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas "potencialmente mortales".

También detectará la resistencia a los antimicrobianos a partir de una pequeña muestra de sangre del paciente y en menos de 30 minutos, ha informado la delegación del CSIC en Catalunya este jueves en un comunicado.

Se enmarca en los dispositivos denominados PoC (del inglés 'point-of care'), que se pueden utilizar en el punto de atención al paciente y sin necesidad de enviar muestras al laboratorio.

Su objetivo es agilizar el diagnóstico y la prescripción del tratamiento, "lo que resulta crucial en condiciones como la sepsis, donde cada hora de retraso incrementa significativamente el riesgo de mortalidad y los costes sanitarios".

Esta tecnología cuenta con biosensores integrados en microchips y cartuchos microfluídicos --elementos pequeños y desechables que permiten manejar cantidades muy reducidas de líquidos--, fabricados mediante procesos industriales similares a los utilizados para la producción de microchips en la industria de los semiconductores.

El dispositivo "podría ampliarse en el futuro" a la detección de otros tipos de infecciones, como las causadas por virus u hongos, un ámbito en el que ya trabaja su grupo de investigación.

