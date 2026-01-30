'Spam científico': Más de 250.000 estudios sobre cáncer podrían ser falsos

Archivo - Célula de cáncer humano. - LUISMMOLINA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Durante décadas, los estudios científicos han sido el pilar sobre el que se construye el conocimiento médico y el desarrollo de nuevos tratamientos. Sin embargo, el crecimiento acelerado de las publicaciones académicas ha abierto la puerta a prácticas que ponen en riesgo la calidad y la credibilidad de la investigación.

En los últimos años, editores y expertos en integridad científica han empezado a alertar sobre la existencia de un fenómeno conocido como 'spam científico': trabajos que aparentan ser investigaciones legítimas, pero que podrían haber sido producidos de forma industrial. Un nuevo análisis ha vuelto a situar este problema en el centro del debate científico.

Una nueva herramienta de aprendizaje automático ha identificado más de 250.000 artículos de investigación sobre el cáncer que podrían haber sido producidos por las llamadas 'fábricas de papel', según expertos de la Universidad Tecnológica de Queensland (QUIT) en Australia.

INVESTIGADORES ANALIZARON 2,6 MILLONES DE ESTUDIOS

En concreto, el investigador de la QUIT, el profesor Adrian Barnett y un equipo internacional de colaboradores, el estudio, publicado en 'The BMJ', analizó 2,6 millones de estudios sobre el cáncer entre 1999 y 2024. Así, se encontraron más de 250.000 artículos con patrones de escritura similares a artículos ya retractados por sospecha de invención.

"Las fábricas de papel son empresas que venden estudios científicos falsos o de baja calidad. Producen 'investigación' a escala industrial, y nuestros hallazgos sugieren que el problema de la investigación del cáncer es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente creía", detalla el profesor Barnett.

Al vender autorías y artículos de investigación completos y listos para usar, las fábricas de papel a menudo utilizan texto reciclado, frases extrañas o datos e imágenes inventados. "Lo más probable es que se basen en plantillas predefinidas que pueden ser detectadas por grandes modelos lingüísticos que analizan patrones en los textos", apostilla el profesor Barnett.

Los investigadores entrenaron un modelo de lenguaje llamado BERT para reconocer las sutiles "huellas dactilares" textuales que aparecen repetidamente en los productos papeleros conocidos. Cuando se probó en ejemplos verificados, el modelo identificó correctamente los documentos sospechosos el 91 por ciento de las veces. "Básicamente, hemos construido un filtro de spam científico", indica el profesor Barnett.

"Al igual que su sistema de correo electrónico puede detectar mensajes no deseados, nuestra herramienta marca los documentos que coinciden con el estilo y la estructura de escritura que vemos en trabajos retractados y fraudulentos".

AFECTA A MILES DE REVISTAS DE IMPORTANTES EDITORIALES

Las principales conclusiones del análisis a gran escala sostienen que el problema afecta a miles de revistas de importantes editoriales, incluidas algunas de gran impacto. No obstante, el problema se concentra más en campos como la biología molecular del cáncer y la investigación de laboratorio en fase inicial. Además, algunos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de estómago, de hígado, de huesos y de pulmón, muestran tasas especialmente altas de papeles sospechosos.

En este contexto, algunas revistas científicas ya están probando la herramienta como parte de su proceso de selección editorial. Esta herramienta permitirá a los editores identificar manuscritos potencialmente falsificados antes de enviarlos a revisión por pares.

El equipo planea expandir la herramienta a otros campos de investigación y mejorar el modelo a medida que se disponga de más casos confirmados de actividad en fábricas de papel. Enfatizan que los hallazgos no constituyen casos confirmados de fraude en la investigación y deben ser verificados por especialistas humanos.

"La investigación sobre el cáncer influye en los ensayos clínicos, el desarrollo de medicamentos y la atención al paciente. Si estudios inventados se introducen en la evidencia, pueden confundir a los científicos y, en última instancia, retrasar el progreso de los pacientes. Por eso es vital que nos anticipemos a este problema", subraya el profesor Barnett.