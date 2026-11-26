La sostenibilidad no se logra cerrando la puerta a innovar, sino con marcos de evaluación más flexibles, según experto - BRISTOL MYERS SQUIBB

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Salud e Innovación del Reino Unido James O'Shaughnessy ha manifestado que "la sostenibilidad no se logra cerrando la puerta a la innovación, sino diseñando marcos de evaluación más flexibles y manteniendo un diálogo constante y predecible con la industria farmacéutica".

"Si un sistema sanitario trata la innovación solo como un coste que hay que controlar, el daño no tarda en notarse en la salud de los ciudadanos y en la pérdida de talento e inversión", ha indicado al respecto durante su participación en el 'Spain Health Policy Forum 2026', encuentro organizado por la compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb (BMS) en el que se ha presentado el informe 'Experiencia del acuerdo entre Reino Unido y Estados Unidos en materia de política farmacéutica'.

Detallado por O'Shaughnessy y el exdirector de negociación y acceso del Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés), Robert Kettell, el documento muestra la importancia de enfocar el gasto en medicamentos como una inversión y las consecuencias de generar entornos poco favorables para ello, así como la nueva realidad internacional que se está configurando, la reacción de Europa y otros Estados miembro.

En este sentido, ambos ponentes han indicado que es necesario que los Gobiernos valoren la inversión en medicamentos "como una política estratégica de país". "Reino Unido es un claro ejemplo de que tratar durante años la innovación como un simple coste contable (con un gasto en medicamentos del 9 por ciento del gasto sanitario, el más bajo de los 12 principales mercados analizados, frente a una media del 15 por ciento) genera impacto en la política sanitaria, científica, industrial, laboral y económica", han explicado.

"Esta política restrictiva provocó que la disponibilidad de fármacos cayera del 70 al 56 por ciento en Inglaterra, motivó desinversiones de grandes compañías farmacéuticas, con una caída del 58 por ciento de la inversión extranjera directa entre 2021 y 2023; y desplazó a Reino Unido del cuarto al décimo puesto mundial en ensayos comerciales en Fase 3 entre 2017 y 2021, reduciendo el reclutamiento de pacientes de cerca de 25.000 a 19.000", han continuado. Ante ello, el sistema británico impulsó vías de evaluación más ágiles, un aumento del umbral de coste-efectividad y el compromiso de incrementar el gasto en fármacos innovadores como porcentaje del PIB y nuevos modelos de financiación.

LA INNOVACIÓN ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA A LA COMPETITIVIDAD

El evento, en el que se ha analizado el impacto de algunas políticas y enfoques internacionales para la fijación de precios, incluyendo Most Favored Nation (MFN), en el diseño de las políticas públicas de acceso y financiación de medicamentos, se ha expuesto también que el acceso rápido a la innovación está estrechamente ligado a la competitividad y a la estrategia industrial de cada bloque económico.

Por ello, se ha incidido en que Europa tiene una importante oportunidad para reforzar su posición, ya que la pérdida de competitividad se refleja en que, entre 2013 y 2023, la cuota del Espacio Económico Europeo en los ensayos clínicos comerciales cayó del 22 al 12 por ciento, mientras que Estados Unidos invierte nueve veces más en biotecnología. A ello se suma que el 46 por ciento de las nuevas moléculas que iniciaron ensayos en humanos en el primer semestre de 2025 procedían de compañías chinas.

"El nuevo panorama internacional de precios ha llegado para quedarse, y los sistemas de toda Europa tendrán que adaptarse con rapidez para seguir accediendo a tratamientos nuevos, innovadores y que cambian vidas", ha retomado Kettell, que ha insistido en que "invertir en medicamentos innovadores y acelerar los plazos de evaluación puede favorecer una mayor inversión de la industria en investigación y ensayos clínicos". "En el caso de España, acortar los plazos de acceso debería ser una prioridad compartida", ha explicado.

Precisamente en relación con la situación de España, los expertos han reflejado que el tiempo medio para que un nuevo tratamiento llegue a los pacientes se sitúa en 537 días, triplicando el máximo de 180 fijado por la Directiva europea. Además, entre 2003 y 2025, el gasto público en medicamentos ha pasado del 4,1 al 3,4 por ciento del gasto público total, mientras la población ha crecido un 17,5 por ciento y el peso de los mayores de 65 años ha aumentado un 22 por ciento.

Por ello, O'Shaughnessy y Kettell consideran que existe "riesgo de que el país replique este freno a la innovación, comprometiendo no solo la equidad asistencial, sino un tejido industrial y científico estratégico cuya aportación fiscal superó los 10.100 millones de euros en 2025". "Esta situación evidencia la necesidad urgente de acordar una hoja de ruta conjunta que proteja la sostenibilidad del sistema y garantice una atención sanitaria de vanguardia", han sostenido.

PAPEL DE ESPAÑA

Otros participantes en la cita han sido la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, y el director general de la Cartera Común del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández. La primera ha indicado que "el desarrollo y acceso a medicamentos son un continuo y España es un país fiable y predecible, características muy positivas en una situación de incertidumbre como la actual".

"España sigue siendo líder europeo en investigación clínica y sus datos continúan mejorando: a día de hoy, hemos autorizado 965 ensayos clínicos, tantos como el año anterior y un 25 por ciento de ellos son Fases 1 o 1-2", ha continuado, para añadir que ello muestra la capacidad para atraer innovación. "Y a nivel comunitario, tanto las instituciones europeas como las nacionales, trabajamos para impulsar la Unión Europea (UE) como un polo de atracción de la innovación a nivel mundial", ha declarado, tras lo que ha afirmado que "el nuevo escenario europeo resultante de la 'Biotech Act' aumentará el atractivo de la UE para desarrollar medicamentos".

Por su parte, el Distinguished Professor de la UPF Barcelona School of Management, Jaume Puig-Junoy, ha indicado que "la aplicación de determinadas políticas para la fijación de precios puede alterar las estrategias internacionales de precios de la industria farmacéutica y generar efectos adversos sobre el acceso a nuevos medicamentos y los incentivos a la innovación en Europa".

Por último, el director general ad interim de BMS España y Portugal, Fernando Granell, y la directora de Market Access & Government Affairs de la filial ibérica, Mónica Ausejo, han cerrado el encuentro. Así, el primero ha puesto en valor el papel del sector farmacéutico como "motor de salud y riqueza". En el laboratorio, "estamos convencidos de que la innovación biomédica solo cumple su propósito cuando llega a los pacientes que la necesitan", ha sostenido.

"España cuenta con un talento investigador de primer nivel y un sistema sanitario sólido, pero en este nuevo contexto geopolítico global es imprescindible que todos los actores trabajemos unidos", ha explicado, para concluir afirmando que es necesario "consolidar una visión del medicamento como una inversión estratégica para el país, garantizando así un acceso ágil, equitativo y sostenible que transforme la vida de las personas".