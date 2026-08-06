¿Son seguros los suplementos de omega-3? Un estudio aclara cuándo pueden aumentar el riesgo de arritmia

Archivo - Cápsulas de aceite de pescado y dieta rica en omega-3 - - CARLOSGAW/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mucho se ha escrito sobre el posible riesgo de que los suplementos de omega-3 favorezcan la aparición de fibrilación auricular. Durante años, estos ácidos grasos han sido considerados aliados de la salud cardiovascular por sus efectos sobre los triglicéridos y otros factores relacionados con el riesgo cardíaco.

Sin embargo, algunos estudios publicados en los últimos años plantearon dudas al observar un posible aumento de esta arritmia, especialmente en personas que tomaban dosis elevadas.

Un nuevo metaanálisis ofrece la imagen más completa hasta la fecha sobre la relación entre la suplementación con ácidos grasos omega-3 y la fibrilación auricular (FA), y aporta nuevos datos para aclarar la controversia generada por informes anteriores.

Publicado en Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, el estudio, realizado por investigadores del Instituto de Investigación de Ácidos Grasos (FARI) y dirigido por la doctora Nada Abuknesha, científica asociada de FARI, analizó datos de 35 ensayos controlados aleatorios con 114.592 participantes, más de cuatro veces la cantidad de estudios incluidos en metaanálisis previos.

Los investigadores también incorporaron datos de ensayos no publicados e información de seguridad previamente no disponible, con el objetivo de ofrecer la evaluación más amplia realizada hasta la fecha sobre el posible riesgo de fibrilación auricular asociado al consumo de omega-3.

EL HALLAZGO CLAVE

El análisis reveló que la suplementación con omega-3 en dosis bajas (menos de 1.500 mg/día de EPA+DHA) no se asoció con un mayor riesgo de fibrilación auricular, incluso entre personas con un riesgo cardiovascular elevado.

En cambio, el aumento del riesgo solo se observó en el contexto de terapias con omega-3 a dosis altas (más de 1.500 mg/día, generalmente formulaciones de prescripción médica) utilizadas en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En estos casos, el incremento del riesgo absoluto fue del 0,8%.

"Nuestros hallazgos demuestran que la relación entre los omega-3 y la fibrilación auricular es mucho más compleja de lo que sugerían los titulares anteriores", ha explicado William S. Harris, presidente del Instituto de Investigación de Ácidos Grasos (FARI) y autor principal del estudio.

La publicación incluye un descargo de responsabilidad en el que se indica que su difusión fue encargada por GOED, una organización vinculada al sector de los omega-3, aunque los autores aseguran que esta entidad no intervino en el diseño, análisis ni interpretación del estudio.

"Para la gran mayoría de las personas que consumen omega-3 en dosis nutricionales, estos datos deberían brindarles la tranquilidad de que no existe un aumento significativo en el riesgo de fibrilación auricular", ha señalado Harris.

En los últimos años, varios metaanálisis habían planteado que los suplementos de omega-3 podrían aumentar el riesgo de fibrilación auricular. Sin embargo, esos trabajos incluían un número limitado de ensayos aleatorizados, se centraban principalmente en estudios cardiovasculares y no incorporaban muchos ensayos en los que existían datos sobre episodios de fibrilación auricular, aunque no hubieran sido publicados.

BENEFICIOS CARDIOVASCULARES FRENTE AL RIESGO DE ARRITMIA

Los investigadores destacan que, incluso entre pacientes cardiovasculares de alto riesgo tratados con dosis elevadas de omega-3, el posible incremento de fibrilación auricular debe valorarse junto a los beneficios cardiovasculares demostrados en ensayos clínicos previos.

Así, estudios anteriores sobre dosis altas de EPA han mostrado reducciones en infartos, accidentes cerebrovasculares y otros eventos cardiovasculares importantes, beneficios que podrían compensar el pequeño aumento observado en el riesgo de fibrilación auricular.

"La decisión de tomar o suspender los suplementos de omega-3 debe ser conversada entre el paciente y su médico. Este estudio ofrece a los profesionales sanitarios una mejor orientación sobre qué pacientes podrían beneficiarse de un seguimiento más exhaustivo al utilizar terapias con dosis altas de omega-3, al tiempo que aporta tranquilidad a los consumidores sobre la seguridad del consumo de omega-3 procedente de alimentos y suplementos dietéticos", ha explicado Harris.

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TERAPIAS FARMACOLÓGICAS

Los resultados refuerzan una distinción importante entre dos tipos de consumo:

Los autores destacan que el perfil de riesgo de fibrilación auricular debe evaluarse de forma diferenciada en cada caso, ya que las dosis nutricionales no tienen las mismas implicaciones clínicas que las dosis farmacológicas más elevadas.