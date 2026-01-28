¿Son peligrosos el paracetamol y el ibuprofeno en bebés de un año? Este estudio responde

Archivo - Close-Up Of Cute Baby Boy Sitting At Home - EYEEM MOBILE GMBH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los analgésicos más comunes para bebés, como el paracetamol y el ibuprofeno, han sido objeto de debate durante años por su posible relación con enfermedades como el eczema o problemas respiratorios. Aunque se usan con frecuencia en todo el mundo, algunos estudios anteriores sugerían posibles riesgos a largo plazo, lo que generaba dudas entre padres y profesionales de la salud.

EL DEBATE SOBRE LOS ANALGÉSICOS INFANTILES

Un nuevo estudio histórico respalda la seguridad de los analgésicos comunes paracetamol e ibuprofeno durante el primer año de vida y no encuentra vínculo con el eczema o la bronquiolitis, una enfermedad respiratoria común, según datos de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). Los resultados ya se han analizado y publicado en la revista líder 'The Lancet Child & Adolescent Health'.

Investigaciones anteriores sugirieron un vínculo potencial entre el uso de paracetamol en el primer año de vida y el posterior eczema, asma y otras enfermedades.

"Nuestro estudio encontró que el paracetamol y el ibuprofeno son increíblemente seguros para usar en niños pequeños", aporta el investigador principal, el profesor Stuart Dalziel, presidente de Cure Kids de Investigación en Salud Infantil en la Universidad de Auckland, y pediatra en el Starship Children's Hospital.

Dalziel dice que el paracetamol y el ibuprofeno son los medicamentos más comúnmente recetados o comprados sin receta para bebés en todo el mundo. "Estos resultados brindan a los padres y profesionales de la salud una gran confianza para seguir utilizando estos importantes medicamentos".

Casi 4.000 bebés de toda Nueva Zelanda participaron desde su nacimiento; la mitad fueron asignados al azar para garantizar que sus padres les proporcionaran paracetamol y la otra mitad para garantizar que sus padres les proporcionaran ibuprofeno cuando los bebés necesitaran medicación para la fiebre o el alivio del dolor durante el primer año de vida.

Los investigadores preguntaron a los padres periódicamente si sus hijos presentaban síntomas de eccema, asma o bronquiolitis. También revisaron los registros de prescripción y hospitalarios.

El eccema afectó a aproximadamente el 16% de los bebés que recibieron paracetamol y al 15% de los que recibieron ibuprofeno. La bronquiolitis se presentó en aproximadamente el 5% de los bebés de ambos grupos. Estas diferencias no fueron significativas. Los efectos secundarios graves fueron poco frecuentes y ninguno de ellos fue causado por los medicamentos.

RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS

El estudio no encontró asociación entre ninguno de los medicamentos y el eczema o la bronquiolitis y confirmó que ambos fármacos eran seguros de usar. Este es el primer ensayo controlado aleatorio, considerado el estándar de oro para la investigación, que aborda esta cuestión. Cabe destacar que este artículo es parte de un proyecto más largo denominado 'Estudio sobre paracetamol e ibuprofeno en la prevención primaria del asma en Tamariki (PIPPA Tamariki)'.

PIPPA Tamariki es el ensayo más grande jamás realizado en niños en Nueva Zelanda y los participantes están siendo seguidos desde su nacimiento hasta los seis años. De esta forma, los investigadores publicarán próximamente los resultados obtenidos con los mismos niños a los tres años y, posteriormente, a los seis.

El objetivo a largo plazo del estudio es comprobar si existen vínculos entre el paracetamol y enfermedades específicas que sólo pueden diagnosticarse con precisión una vez que los niños alcanzan la edad escolar.

"Sabemos que dos tercios de los niños que tienen sibilancias a los tres años no desarrollan asma a los seis años. Por lo tanto, debemos esperar hasta la edad escolar para comprobar si el paracetamol en el primer año de vida causa asma", plantea Dalziel.

De manera similar, los trastornos del desarrollo como el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se diagnostican con mayor precisión a medida que los niños crecen.

La autora principal, la doctora Eunicia Tan, profesora titular de la Universidad de Auckland y médica de urgencias del Hospital Middlemore, agrega: "En última instancia, el estudio proporcionará evidencia importante sobre el vínculo entre el uso de paracetamol y el asma, el eczema, la fiebre del heno y los trastornos del desarrollo, como el autismo y el TDAH".

El estudio fue financiado por el Consejo de Investigación en Salud de Nueva Zelanda y Cure Kids y dirigido por la Universidad de Auckland y el Instituto de Investigación Médica de Nueva Zelanda, Wellington.