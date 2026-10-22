¿Son los niños más creativos que los adultos? Un estudio cuestiona esta creencia

Archivo - Juguete. Niño jugando. - FAMVELD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los adultos son objetivamente más creativos que los niños en edad preescolar, pero se ven limitados por la ansiedad y la baja autoestima, según un estudio de la Universidad de Graz (Austria), publicado en 'PLOS One'.

Cuando se pregunta si los niños o los adultos son más creativos, la mayoría de la gente asume que los primeros. Para explorar esta discrepancia entre la opinión pública y la evidencia científica, Janika Saretzki, de la Universidad de Graz y sus colaboradores reunieron a 92 niños en edad preescolar y 70 adultos, la mayoría de ellos veinteañeros. Todos realizaron tres tareas creativas.

Primero, los participantes tuvieron 3 minutos para idear tantos usos creativos como fuera posible para una simple lata. Segundo, todos tuvieron unos 8 minutos para dibujar libremente con rotuladores de colores en papel en blanco. Tercero, recibieron 8 minutos adicionales para inventar y dibujar un animal fantástico único. Posteriormente, los participantes reflexionaron sobre su confianza, ansiedad y disfrute de las actividades.

LOS ADULTOS DESTACARON EN CREATIVIDAD; LOS NIÑOS, EN CONFIANZA Y DISFRUTE

Evaluadores capacitados valoraron los productos creativos sin saber quién los había creado. En todas las tareas, el desempeño de los adultos fue calificado objetivamente como más novedoso, efectivo y creativo que el de los niños en edad preescolar. Sin embargo, subjetivamente, los niños en edad preescolar sobresalieron: disfrutaron más de las tareas y sintieron mayor motivación y menos ansiedad que sus compañeros mayores.

Paradójicamente, más de tres cuartas partes de los adultos que participaron en este estudio consideraban a los niños en edad preescolar superiores en creatividad. Los investigadores plantean que esto podría deberse a que los adultos perciben el entusiasmo y la confianza de los niños por la creatividad, de forma similar a como una persona "deportista" suele practicar deportes con regularidad, en lugar de ganar competiciones. De ello se deduce que los niños declararon realizar actividades creativas con mayor frecuencia que los adultos (aproximadamente una vez al día frente a una vez a la semana).

Los investigadores afirmaron que los estudios futuros se centrarán en descubrir por qué los adultos generalmente se consideran menos creativos que los niños.

Los autores añaden: "La idea popular de que los niños son más creativos que los adultos resulta ser demasiado simplista. Los adultos generaron ideas más originales y efectivas, pero los niños en edad preescolar se mostraron más seguros, más motivados y disfrutaron más de las tareas creativas".