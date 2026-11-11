Solo tres de cada 10 españoles creen que la sociedad tiene suficiente conocimiento sobre pérdida auditiva

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MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo tres de cada 10 españoles (32%) creen que la sociedad tiene suficiente conocimiento sobre pérdida auditiva, al tiempo que casi la mitad de la población (46%) afirma que la concienciación es insuficiente, pese al destacado papel que le otorgan a la audición en su vida.

Así se desprende de una encuesta 'online' a 1.003 adultos en España, impulsada por la compañía de soluciones auditivas implantables MED-EL, que ha contado con 10.039 participantes en un total de 10 países.

Los resultados apuntan que la comprensión de la pérdida auditiva y su impacto sigue siendo limitada en términos globales y aún menor a nivel nacional. Así, el 46 por ciento de los españoles cree que la sociedad carece del conocimiento suficiente sobre la pérdida auditiva, frente al 41 por ciento de media total.

En cuanto al papel que los españoles consideran que tiene la audición en su día a día, casi la mitad (44%) afirma que la razón más importante para cuidar su audición es la capacidad de comunicarse y mantenerse conectados con los demás, mientras que un 17 por ciento destaca el bienestar mental y emocional y un 13 por ciento apunta la importancia de oír y de interactuar con sus seres queridos.

De este modo, se observa que la audición se asocia principalmente con la comunicación, la conexión y las relaciones personales. A su vez, aspectos como la seguridad o la participación en la vida social se consideran también relevantes, pero en menor medida, con un 11 y un 10 por ciento de encuestados que se refieren a ellas, respectivamente.

La comparación de los datos nacionales con los resultados globales desvela que los españoles asocian más la audición con el bienestar mental y emocional; en concreto, un 17 por ciento lo señala así, frente al 12 por ciento a nivel mundial.

DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD

La percepción sobre la importancia de la audición difiere en función de la edad. Los participantes más jóvenes tienden a vincular la audición con las relaciones personales cercanas y, en este sentido, una de cada cinco personas de entre 18 y 24 años (20%) afirma que oír y comunicarse con sus seres queridos es el aspecto más importante, mientras que solo el siete por ciento de las personas de 55 años o más lo considera así.

En cambio, los participantes de mayor edad dan mayor valor al bienestar mental y emocional (22%), en comparación con el 13 por ciento de las personas de entre 18 y 24 años. El grupo de mayor edad también es más propenso a considerar la audición importante para participar plenamente en la vida social, como sugiere el 17 por ciento de encuestados de este grupo de edad, frente al cuatro por ciento de los jóvenes.

Las diferencias de género son relativamente modestas. Sin embargo, las mujeres tienden a asociar la audición con el bienestar mental y emocional con mayor frecuencia (20%) que los hombres (15%). Por su parte, los hombres otorgan una importancia ligeramente mayor (15%) a la audición y la comunicación con sus seres queridos que ellas (12%).

AISLAMIENTO SOCIAL

Desde MED-EL han advertido del impacto que tiene esta brecha entre la importancia de la audición y la concienciación sobre la pérdida auditiva, sobre todo porque la pérdida auditiva suele ser invisible y tiene consecuencias relevantes en participación en la vida social, pudiendo generar una mala comprensión y aislamiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 430 millones de personas viven con pérdida auditiva discapacitante en todo el mundo, una cifra que podría aumentar a casi 700 millones para 2050.

En este contexto, la compañía ha animado a adoptar un papel activo en el cuidado de la audición, acudiendo a revisiones periódicas, ya que el acceso a soluciones adecuadas y la intervención temprana son fundamentales. En esta línea, ha instado a aumentar la concienciación y la comprensión sobre la pérdida auditiva.

"Las personas comprenden claramente la importancia de la audición para la vida diaria, pero la concienciación sobre la pérdida auditiva sigue siendo limitada. Cerrar esta brecha es fundamental para garantizar que las personas con pérdida auditiva puedan seguir participando y disfrutando plenamente de su día a día", ha destacado el general de MED-EL España y Portugal, Julio Rodrigo Dacosta.