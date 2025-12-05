Solo el 6% de quienes sufren un paro cardíaco en vuelo sobreviven: esto podría cambiarlo

Archivo - Mareo o cinetosis en avión. - AURAL CENTROS AUDITIVOS - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Viajar en avión suele ser seguro, pero un paro cardíaco en pleno vuelo puede convertirse en una emergencia crítica en cuestión de minutos. La altura, el espacio limitado y el tiempo que tarda un avión en aterrizar hacen que cada segundo cuente, y muchas veces los pasajeros y la tripulación no cuentan con los recursos adecuados para actuar a tiempo.

Ahora, expertos en cardiología y seguridad aérea destacan un enfoque que podría cambiar esta realidad. Se trata de un dispositivo portátil que, en combinación con protocolos de reanimación estandarizados y telemedicina, tiene el potencial de salvar vidas en los vuelos comerciales, incluso cuando el tiempo parece jugar en contra.

UN PEQUEÑO DISPOSITIVO CON UN IMPACTO GIGANTE

Una nueva revisión exhaustiva de la literatura realizada por expertos de la Universidad de Queens, Canadá, destaca las deficiencias sistémicas y políticas de las normas actuales de seguridad de la aviación, y recomienza la implantación de desfibriladores externos automáticos (DEA) regulados y obligatorios a bordo. Todo ello además de capacitación en protocolos estandarizados de reanimación cardiopulmonar (RCP) e integración de la telemedicina.

El artículo del 'Canadian Journal of Cardiology', publicado por Elsevier, tiene como objetivo informar a los reguladores de políticas, aerolíneas y organismos internacionales de aviación para mejorar los protocolos de preparación y respuesta ante emergencias médicas en vuelo. No obstante, el paro cardíaco en vuelo es extremadamente raro, pero catastrófico, y responsable de hasta el 86% de todas las muertes en el aire.

Las emergencias médicas en vuelo son un desafío esperado, dado el volumen mundial de pasajeros de viajes aéreos de casi cuatro mil millones de pasajeros al año. Los factores de riesgo más destacados para el paro cardíaco en vuelo incluyen sexo masculino, edad, enfermedad cardíaca preexistente y duración del tiempo de vuelo. Con el envejecimiento de la población mundial de pasajeros y el aumento de la duración de los vuelos debido a los avances tecnológicos en las aeronaves, se prevé un aumento del riesgo y la frecuencia de paros cardíacos en vuelo.

"Mejorar las tasas de supervivencia tras un paro cardíaco en un vuelo depende de varias consideraciones cruciales", recalca el autor principal, el doctor Adrian Baranchuk, de la Universidad de Queens.

DE SOLO EL 6% AL 70%: LA DIFERENCIA QUE HACE UN DEA

El entorno de la cabina plantea un desafío único, que incluye el espacio reducido del fuselaje, las limitaciones de acceso a los equipos y la formación inconsistente de la tripulación en RCP y DEA. Actualmente, solo EEUU exige legalmente el uso de desfibriladores en vuelos comerciales, mientras que Canadá solo lo recomienda a nivel federal y deja a discreción de la propia aerolínea su inclusión".

El uso de DEA tiene un impacto significativo en la supervivencia en múltiples entornos. La probabilidad de supervivencia en caso de paro cardíaco súbito desfibrilable disminuye entre un 7% y un 10% por minuto sin desfibrilación. Debido a la estrecha ventana de intervención, desviar un avión para un aterrizaje de emergencia suele ser imposible, ya que el tiempo transcurrido entre la altitud de crucero y un aterrizaje seguro suele superar los 20 minutos.

Las disparidades en la implementación de DEA pueden dificultar la rápida respuesta ante emergencias. Sin un DEA a bordo, solo aproximadamente el 6% de los pacientes con paro cardíaco en vuelo llegan al hospital. Otras proyecciones sugieren que equipar todos los aviones comerciales con DEA podría salvar entre 35 y 93 vidas al año en todo el mundo.

Mario D. Bassi, de la Universidad de Ottawa, Canadá, señala por su parte: "Actualmente, los datos muestran que los DEA son consistentemente fiables, sensibles para detectar y tratar el paro cardíaco en vuelo y rentables para las aerolíneas. Se ha demostrado que los DEA son seguros, sin evidencia de detrimento ni reducción de la funcionalidad en el entorno comprometido de la cabina del avión, como la turbulencia".

"Si bien el reconocimiento rápido de un paro cardíaco y el inicio de la RCP son vitales, las probabilidades de supervivencia aumentan del 6% al 70% cuando se utiliza un DEA. Sin embargo, se descubrió que hasta un tercio de las aeronaves de la UE no contaban con un DEA disponible en vuelo", afirma.

LO QUE LAS AEROLÍNEAS Y REGULADORES DEBEN SABER

Basándose en su revisión exhaustiva de la literatura existente, los autores recomiendan: implementación universal de DEA a bordo de fácil acceso para reducir el tiempo de desfibrilación: capacitación estandarizada de RCP específica para aerolíneas para tripulantes; integración de la telemedicina para orientación y triaje en tiempo real (por ejemplo, entrenamiento en RCP).

"El principal factor determinante que afecta la supervivencia tras un paro cardíaco repentino es el momento de la desfibrilación", concluye el doctor Baranchuk. "Creemos que tanto los responsables políticos como las aerolíneas deben considerar seriamente nuestras recomendaciones y medidas apropiadas para mejorar la seguridad de los pasajeros y las tasas de supervivencia".