Solo el 26% de los adultos españoles en riesgo de contraer el VRS afirma sentirse "muy preocupado" por ello

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta internacional impulsada por GSK ha revelado la baja percepción de peligro y el desconocimiento en torno al virus respiratorio sincitial (VRS) alrededor del mundo y también en España, donde solo el 26 por ciento de adultos en riesgo de contraer la infección afirma sentirse "muy preocupado" por ello.

Estos datos, publicados con motivo de la Semana de Concienciación sobre el VRS que se celebra entre el 3 y el 9 de noviembre, se basan en una encuesta en la que han participado 4.656 adultos de 50 años o más procedentes de Brasil, Bélgica, Canadá, Alemania, Japón, Polonia, México y España. España ha aportado una muestra de 501 personas.

El estudio advierte de la necesidad de seguir formando a la población sobre una enfermedad que causa millones de infecciones al año. Según los resultados para España, solo el 38 por ciento de encuestados con enfermedades crónicas sabe qué significan las siglas VRS, un 28 por ciento cree que el VRS es un tipo de virus de la gripe y un 29 por ciento considera que solo afecta a los pulmones y al sistema respiratorio.

Además, apenas dos de cada cinco adultos saben que existen medidas preventivas que pueden proteger frente a VRS, neumonía, gripe o Covid en su grupo de edad. Esta falta de concienciación es especialmente preocupante en los grupos de riesgo que padecen enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, y que representan la población con mayor riesgo de desarrollar infecciones graves por infecciones respiratorias.

Entre ellos, solo el 27 por ciento reconoce estar "definitivamente" en mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias graves, aunque esta concienciación varía en función de la afección que se padece. El 53 por ciento de las personas con EPOC y el 41 por ciento de las personas con diabetes muestran un nivel de certeza significativamente mayor de que sus condiciones preexistentes los ponen en mayor riesgo de enfermedad grave por infecciones como gripe o neumonía, mientras que en aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares este porcentaje desciende al 22 por ciento.

Profundizando en el caso de las personas con enfermedades cardiovasculares, cabe destacar que el 66 por ciento desconoce el riesgo de sufrir complicaciones cardíacas graves, a pesar de que tienen más del triple de probabilidades de sufrir un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca existente o un episodio cardíaco agudo cuando son hospitalizados por el VRS.

POCA INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO

"El VRS no es lo mismo que un resfriado común o la gripe. Para los adultos con determinadas enfermedades subyacentes, supone un riesgo de enfermedad grave y puede agravar enfermedades crónicas existentes. Sin embargo, debido a que el público general percibe sus síntomas como leves, a menudo se pasa por alto su peligrosidad en personas de riesgo", ha aseverado la directora médica de la Plataforma Global de Pacientes con Alergia Respiratoria (GAAPP, por sus siglas en inglés), Karen Rance.

Aunque el 83 por ciento afirma que cuenta con información sobre sus condiciones médicas, menos de la mitad (49%) de los adultos en riesgo habla sobre el VRS con su profesional de salud y solo una cuarta parte de esas conversaciones incluye información sobre medidas preventivas frente al VRS (27%) y sobre la importancia de protegerse frente a otras infecciones respiratorias como la gripe o la Covid-19.

Este dato refleja la falta de integración del VRS en el diálogo habitual con el profesional sanitario, a pesar de tratarse de una infección respiratoria con consecuencias graves en mayores de 50 años y con patologías crónicas. Entre quienes sí abordan el tema en consulta, la mayoría lo hace con su médico de Atención Primaria (43%), seguido de profesionales de Enfermería (33%), Farmacia (32%) y otras especialidades (31%), lo que muestra que existe interés, aunque aún insuficiente.

La directora médico de GSK España, María José Muñoz, ha destacado que esta encuesta "es un recordatorio de que el VRS sigue siendo una amenaza subestimada e incomprendida". En el marco de la Semana de Concienciación sobre el VRS, ha enfatizado que se trata de una oportunidad para concienciar sobre la enfermedad, sobre todo a las personas con enfermedades subyacentes que pueden enfrentarse a un riesgo mayor.