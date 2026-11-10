Solo el 15% de los adultos con mayor riesgo de diabetes tipo 2 en España cree que desarrollará la enfermedad

Archivo - Imagen de recurso de un medidor de glucosa. - MARILYN NIEVES / MARILYN NIEVES - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Federación Internacional de Diabetes revela que, si bien el 75 por ciento de los adultos en España con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 considera que vale la pena realizarse una prueba de detección, solo el 15 por ciento cree que probablemente desarrollará la enfermedad.

La investigación elaborada por la Federación Internacional de Diabetes (FID) encuestó a 351 adultos en España como parte de un estudio realizado en seis países. Casi la mitad (46 %) creía erróneamente que las personas con prediabetes -una condición en la que los niveles de glucosa en sangre son superiores a los normales, pero no lo suficientemente elevados como para recibir un diagnóstico de diabetes tipo 2- suelen experimentar síntomas perceptibles, y otro 35 por ciento afirmó no saberlo.

Además, el 46 por ciento afirmó que no se sentiría segura de cómo gestionar una prueba de evaluación del riesgo de diabetes. La dificultad para conseguir una cita con el médico de familia o en un centro de salud (22%) fue la barrera mencionada con mayor frecuencia, seguida por el temor a lo que pudieran revelar los resultados (20%) y no considerarse en riesgo (17%).

Además, la diabetes no se percibe ampliamente como una amenaza grave: solo el 18 por ciento calificó la diabetes tipo 2 como muy o extremadamente grave, el porcentaje más bajo de los seis países, mientras que el 40 por ciento la consideró solo levemente grave.

"Demasiadas personas en España ven la diabetes tipo 2 como una enfermedad menor, y eso es parte del problema. Menos de una de cada cinco personas encuestadas la considera muy o extremadamente grave, y solo la mitad siente que sabe lo suficiente para valorar su propio riesgo", ha afirmado Luis Castaño, profesor de Pediatría del Hospital Universitario Cruces, Bilbao.

EL 65% DE ADULTOS CON DIABETES EN ESPAÑA HA RECIBIDO UN DIAGNÓSTICO

El panorama del diagnóstico de diabates de la Federación Internacional de Diabetes para España, basado en datos de la 11.ª edición del Atlas de la Diabetes de la FID, muestra que el 65 por ciento de los adultos con diabetes en España ha recibido un diagnóstico, frente a la meta mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de alcanzar el 80 por ciento para 2030. Alcanzar ese nivel requeriría aproximadamente 720.000 diagnósticos adicionales, lo que equivale a alrededor de 480 diagnósticos diarios hasta finales de 2030.

El gasto sanitario relacionado con la diabetes en España alcanzó los 13.100 millones de dólares estadounidenses en 2024. Según los expertos, una parte importante de este coste corresponde al tratamiento de las complicaciones graves asociadas a la diabetes, entre ellas infartos, ictus, insuficiencia renal, pérdida de visión y amputación de miembros inferiores. Así, los especialistas señalan que una prueba de detección cuesta solo una fracción de lo que cuesta tratar estas complicaciones.

"Unos 250 millones de personas en todo el mundo viven con diabetes sin saberlo. Nuestra investigación demuestra que las personas en riesgo saben que la diabetes es un problema. Simplemente no creen que les afecte a ellas. Tener conciencia sobre la diabetes no es lo mismo que conocer el propio riesgo", ha indicado Peter Schwarz, presidente de la Federación Internacional de Diabetes.

"No podremos cerrar la brecha de diagnóstico si las personas que más necesitan realizarse pruebas desconocen sus propios factores de riesgo", ha añadido.