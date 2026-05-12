Una sola sigmoidoscopia a partir de los 50 reduce durante más de 20 años el riesgo de cáncer colorrectal

Archivo - Cancer de colon - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PETERSCHREIBER.MEDIA

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Registro de Cáncer de Noruega y de la Universidad de Oslo (Noruega) han llevado a cabo el ensayo NORCCAP (Prevención del Cáncer Colorrectal en Noruega) para examinar si los beneficios de la sigmoidoscopia para la detección del cáncer colorrectal se mantienen más allá de los 15 años. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Según este ensayo controlado aleatorizado realizado en adultos en Noruega, una sola sigmoidoscopia de cribado produjo una reducción sostenida de la incidencia de cáncer colorrectal (CCR) durante más de dos décadas después del cribado, observándose una reducción del riesgo más moderada en mujeres que en hombres. El cribado mediante sigmoidoscopia también redujo el riesgo de muerte por CCR únicamente en hombres. Si bien estudios previos han demostrado que el cribado mediante sigmoidoscopia reduce la incidencia y la mortalidad por CCR durante 15 años, estos hallazgos sugieren que una sola sigmoidoscopia flexible puede tener un efecto aún más duradero sobre la incidencia y la mortalidad por CCR, reduciendo potencialmente la necesidad de exámenes repetidos dentro del rango de edad habitual para el cribado.

Los autores realizaron un seguimiento a más de 98.000 adultos de entre 50 y 64 años en Noruega, quienes fueron asignados aleatoriamente a una única sigmoidoscopia, con o sin análisis de heces, o a ningún cribado. Tras 23 años, la sigmoidoscopia se asoció con una reducción del 28% en la incidencia de cáncer colorrectal y una reducción del 37% en la mortalidad por esta enfermedad en hombres. En mujeres, la sigmoidoscopia se asoció con una reducción del 11% en la incidencia de cáncer colorrectal y ninguna reducción correspondiente en la mortalidad.

Los autores concluyen que una única sigmoidoscopia proporciona un beneficio sostenido en la reducción de la incidencia de cáncer colorrectal, especialmente en hombres.