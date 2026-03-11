Una sola sesión de ejercicio dispara las 'ondas de la memoria' en el cerebro humano

Archivo - Pareja haciendo deporte - DUSANPETKOVIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una sola sesión de ejercicio físico puede generar un aumento de la actividad neuronal en las redes cerebrales que subyacen al aprendizaje y la memoria, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Iowa (Estados Unidos). El estudio 'El ejercicio mejora las interacciones onduladas hipocampo-corticales en el cerebro humano' se publica en la revista 'Brain Communications', parte de Oxford Academic.

Para este trabajo, los investigadores midieron la actividad neuronal en el cerebro de pacientes con epilepsia antes y después de realizar una sesión de ejercicio físico. Los resultados mostraron que una sola sesión de ejercicio produjo en los participantes una ráfaga de ondas cerebrales de alta frecuencia, llamadas ondulaciones, que emanaban del hipocampo hacia áreas del cerebro implicadas en el aprendizaje y la memoria.

Los neurocientíficos han documentado ondas cerebrales relevantes para la memoria en ratones y ratas, pero no han confirmado la relación en humanos, principalmente porque es necesario implantar electrodos en el cerebro para obtener registros.

En cambio, los investigadores habían teorizado sobre el papel de las ondas cerebrales, basándose en estudios en personas que midieron los cambios en la sangre oxigenada en el cerebro después del ejercicio. Este nuevo estudio marca la primera vez que los investigadores han podido observar las neuronas en acción en personas después del ejercicio, informan los autores.

El equipo liderado por la Universidad Iowa reclutó a 14 pacientes del Centro Médico de Atención Médica de la Universidad de Iowa, de entre 17 y 50 años, para participar. Tras un breve calentamiento, los participantes montaron en bicicleta estática durante 20 minutos a un ritmo que pudieron mantener durante todo el tiempo. Los investigadores registraron la actividad cerebral de los participantes antes y después de la sesión de ciclismo mediante electroencefalografía intracraneal (iEEG), que utiliza electrodos implantados para medir la actividad neuronal en el cerebro.

Las grabaciones mostraron una mayor tasa de ondas que se originan en el hipocampo y se conectan con regiones corticales del cerebro que se sabe que están involucradas en el aprendizaje y el rendimiento de la memoria.

"Sabemos desde hace años que el ejercicio físico suele ser beneficioso para funciones cognitivas como la memoria, y este beneficio se asocia con cambios en la salud cerebral, principalmente gracias a estudios conductuales e imágenes cerebrales no invasivas", comenta Michelle Voss, profesora y profesora Ronnie Ketchel del Departamento de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de Iowa, y autora correspondiente del estudio. "Al registrar directamente la actividad cerebral, nuestro estudio demuestra, por primera vez en humanos, que incluso una sola sesión de ejercicio puede alterar rápidamente los ritmos neuronales y las redes cerebrales implicadas en la memoria y la función cognitiva".

Voss comenta que los resultados se aplican más allá de los pacientes epilépticos que participaron. Los patrones que observamos después del ejercicio coinciden estrechamente con lo observado en adultos sanos mediante imágenes cerebrales no invasivas, como la resonancia magnética funcional. Esta convergencia entre métodos muy diferentes es uno de los indicadores más contundentes de que los efectos no son específicos de la epilepsia, sino que reflejan una respuesta cerebral humana más general al ejercicio, afirma.

Los investigadores planean buscar financiación para consolidar el vínculo entre el ejercicio y la memoria en el cerebro, haciendo que los participantes realicen pruebas de memoria después de una sesión de ejercicio mientras se registra directamente su actividad cerebral.