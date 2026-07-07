Una sola raya, dos semanas en tu cerebro: lo que la cocaína deja "marcado" incluso tras un único consumo

Archivo - Cocaína o heroína - DEDMITYAY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cocaína es una droga altamente adictiva que puede causar ansiedad y paranoia en quienes la consumen, y a largo plazo puede provocar daños cardíacos, impotencia y problemas de salud mental. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el consumo de cocaína se encuentra en su punto más alto, con un estimado de 25 millones de consumidores en todo el mundo.

Investigadores que estudian el impacto de la cocaína en ratones en el Centro Max Delbrück de Medicina Molecular, Alemania, han descubierto que una sola exposición a la droga puede provocar cambios en las células cerebrales que persisten durante al menos dos semanas. Sus hallazgos se presentan en el Foro 2026 de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia (FENS), que se celebra en Barcelona, España.

La investigación fue presentada por Ana Pombo, profesora en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, EEUU, y jefa de Grupo Invitada en el Centro Max Delbrück de Medicina Molecular en Berlín.

"Sabemos que la cocaína secuestra el mecanismo de recompensa del cerebro. La mayoría de las personas no se vuelven adictas después de consumir cocaína una sola vez, pero muchas sí después de un segundo consumo o exposiciones repetidas. Sin embargo, no sabemos lo suficiente sobre lo que les sucede a las células cerebrales expuestas a la cocaína y si estos efectos son duraderos", señala.

Los investigadores han estado utilizando ratones para observar dónde almacena el cerebro el recuerdo de haber consumido cocaína por primera vez y para comprender por qué se produce la adicción tras un consumo repetido, incluso cuando el consumo de cocaína se produce con meses o años de diferencia.

La profesora Pombo y sus colaboradores utilizaron una técnica llamada mapeo de la arquitectura del genoma para comprender los efectos de la cocaína en el cerebro de los ratones. Este método permite estudiar cómo se organiza el material genético dentro de una célula. Si bien los genes proporcionan el plano de todas las células del cuerpo, su organización tridimensional puede determinar cuándo se activan o desactivan en cada célula.

En comparación con ratones no expuestos a la cocaína, los investigadores descubrieron que la estructura tridimensional del genoma se alteraba considerablemente en las neuronas dopaminérgicas de la región tegmental ventral del mesencéfalo. Se sabe que esta parte del cerebro desempeña un papel importante en la recompensa y la motivación. Los cambios se observaron 24 horas después de la exposición a la cocaína, persistieron e incluso se acentuaron en algunos casos dos semanas después.

Por ejemplo, entre estos cambios, descubrieron que una sola exposición a la cocaína provoca el desarrollo de alrededor de 1.700 nuevas "áreas de aislamiento del dominio de la cromatina" (partes del genoma que pueden ayudar a regular la actividad de los genes) y la pérdida de otras 1.100 de estas áreas.

Los investigadores también analizaron en detalle qué genes estaban activos y cuáles inactivos en las células cerebrales de ratones expuestas a la cocaína, en comparación con las células cerebrales no expuestas a la cocaína.

Esto demostró que las células expuestas producían mayores cantidades de algunas moléculas de señalización cerebral, llamadas neuropéptidos, que se han relacionado con la adicción en humanos. Otros genes que contribuyen al funcionamiento normal de las células cerebrales se habían vuelto menos activos.

"Nuestros resultados sugieren que una sola exposición a la cocaína 'reconfigura' el genoma de estas importantes células cerebrales. El hecho de haber encontrado cambios tan significativos que persisten durante dos semanas es inesperado e indica que la droga deja una 'cicatriz' a largo plazo en el genoma de las células cerebrales", explica Pombo.

Estos cambios persistentes podrían estar preparando el terreno para una respuesta más intensa tras una segunda dosis de cocaína, lo que podría explicar por qué el cerebro se vuelve susceptible a la adicción a esta sustancia.