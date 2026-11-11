Sociedad de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad de Oncología Radioterápica se unen para potenciar la investigación

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) han firmado un Convenio Marco de Colaboración centrado tanto en el campo formativo como de investigación, que servirá para potenciar los procesos de garantía de calidad profesional en el convencimiento que dicha colaboración beneficiará no sólo a sus respectivos asociados, sino también a los enfermos que atienden.

El acuerdo, que se llevará a la práctica mediante la suscripción de acuerdos específicos, permitirá el intercambio de información entre la SEHH y la SEOR.

Ambas instituciones se comprometen a fomentar la investigación y a colaborar en el desarrollo de actividades que tengan como objetivo la mejora de la formación de los profesionales de las ciencias de la salud a través de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés común.

"Un convenio de este tipo es idóneo para potenciar la investigación y mejorar la formación de nuestros profesionales, ya que los fines de ambas entidades son paralelos: buscar un impacto real en nuestros pacientes a través de lo que mejor sabemos hacer, formarnos para ofrecer la mejor atención sanitaria en el ámbito de la hematología", señala Marta Morado, directora médica de la SEHH.

"El momento es idóneo -añade- porque los avances en investigación hematológica nos están mostrando que el camino de la colaboración nos permite llegar cada vez más lejos y con mejores resultados".

Desde SEOR su presidente, Javier Serrano, señala "la necesidad de desarrollar conocimiento de forma conjunta ya que compartimos mucho más espacio sanitario y 2 científico del que tradicionalmente hemos visibilizado. Las nuevas terapias avanzadas en Hematología están cambiando los algoritmos terapéuticos y la radioterapia puede desempeñar un papel complementario y en determinados escenarios, estratégico".

El Convenio Marco de Colaboración tendrá una duración de dos años prorrogables y permite suscribir acuerdos específicos con otras instituciones, fundaciones, sociedades científicas y centros de investigación, tanto de carácter nacional o internacional y tanto gubernamentales como públicas o privadas, siempre que los fines sean similares: actuaciones encaminadas a potenciar la formación de sus asociados, el desarrollo de actividades de investigación, así como la celebración de seminarios, cursos y conferencias sobre temas de interés común