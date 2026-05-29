La Sociedad Europea de Investigación Clínica premia la trayectoria científica de José Javier Fuster (CNIC) - CNIC

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Europea de Investigación Clínica (ESCI, por sus siglas en inglés) ha reconocido al miembro del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), José Javier Fuster, con su 'Premio a la Excelencia Clínica en Investigación para un Joven Investigador', con el que se pone en valor su trayectoria científica.

Según han indicado desde el CNIC, esta decisión "fue adoptada por unanimidad" por el Consejo de esta sociedad científica continental, que ha destacado "la calidad y el impacto de la actividad investigadora" desarrollada por este científico "en el ámbito de la investigación biomédica y cardiovascular". De hecho, este galardón "reconoce a investigadores cuyas contribuciones científicas han supuesto avances significativos en investigación clínica", ha explicado.

Esta institución nacional, que ha informado de que la entrega de este premio se producirá durante la celebración en la ciudad portuguesa de Lisboa de la Reunión Científica Anual de la ESCI, que se va a desarrollar del 3 al 5 de junio, ha indicado que Fuster, quien es el líder de su grupo Fisiopatología Hematovascular, "lidera estudios centrados en los mecanismos celulares y moleculares que vinculan inflamación, metabolismo y enfermedad cardiovascular".

Los trabajos de este investigador "han contribuido a mejorar la comprensión de los procesos biológicos que participan en el desarrollo de patologías cardiovasculares y metabólicas", ha señalado el CNIC, que ha añadido que este reconocimiento internacional refuerza su "proyección científica" y "pone de manifiesto la relevancia de la investigación cardiovascular que se desarrolla".

Además, y al tiempo que ha recordado que la ESCI está "dedicada a promover la investigación clínica y traslacional", ha sostenido que el galardón pone en valor su "compromiso" con "la formación y promoción de nuevas generaciones de investigadores de excelencia".