La Sociedad Española de Reumatología advierte de que estas enfermedades también pueden afectar a los jóvenes

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el doctor Marcos Paulino, ha advertido este jueves de que estas enfermedades también pueden afectar a las personas jóvenes, a pesar su "estrecha relación" con el envejecimiento poblacional.

"Aunque en algunos casos sí que están estrechamente relacionadas con el envejecimiento de la población como ocurre con la artrosis y la osteoporosis, otras muchas afectan a personas jóvenes, debutando en ocasiones en la infancia, como la artritis idiopática juvenil", ha sostenido Paulino, quien ha recordado que estas patologías afectan a uno de cada cuatro adultos españoles.

En ese sentido, ha incidido en que las enfermedades reumáticas existentes pueden afectar a personas de cualquier edad, género y posición social "sin discriminación", motivo por el que ha considerado de gran importancia impulsar un mayor conocimiento al respecto.

"Conociendo la sintomatología es posible sospechar de forma precoz la posibilidad de sufrir alguna de estas enfermedades y que puedan ser correctamente derivadas al especialista en Reumatología, para que de esta manera consigamos una intervención temprana y un mejor pronóstico", ha precisado de cara al Día de las Enfermedades Reumáticas, que se celebra el próximo 12 de octubre.

Además, ha querido desmitificar la asociación de síntomas como rigidez, dolor, limitación de movilidad, inflamación de las articulaciones o afectación orgánica al padecimiento de "reuma", si bien "no existe como enfermedad" propia.

"Hay más de 250 patologías reumáticas descritas con características, síntomas y tratamientos diferentes entre las que se encuentran dolencias tan diversas como el lupus, la esclerodermia, las vasculitis, la artritis reumatoide, la gota, la artrosis o la osteoporosis", ha afirmado.

PUESTA EN MARCHA DE DIVERSAS CAMPAÑAS Y REUMATV

Con el objetivo de desmontar estos mitos e incrementar el conocimiento de las enfermedades reumáticas en la población general, la SER ha realizado diversas campañas de concienciación y ha puesto en marcha ReumaTV, un espacio divulgativo en formato video-pódcast que busca acercar información rigurosa sobre enfermedades reumáticas a pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

ARTRITIS REUMATOIDE

El mencionado Día de Día de las Enfermedades Reumáticas también coincide con el Día Mundial de la Artritis Reumatoide, una patología que afecta a unos 300.000 españoles, quienes sufren una inflamación en las articulaciones y que provoca un gran impacto para las personas diagnosticadas que, en su mayoría, son jóvenes y en edad laboral activa.

La cronicidad de esta patología conlleva importantes costes directos derivados de la atención sanitaria y del uso de fármacos; así como otros indirectos que pueden influir en bajas laborales o en una peor calidad de vida, entre otros aspectos.

Es por ello por lo que el doctor Paulino ha subrayado la importancia de mejorar el diagnóstico precoz, y es que está "demostrado" que cuanto antes se comienza el tratamiento existen más posibilidades de controlar la enfermedad y que el afectado pueda mantener su calidad de vida.

Asimismo, ha advertido de que llegar al diagnóstico de forma tardía y sin un control adecuado puede hacer que la inflamación provoque la destrucción de las articulaciones, una enorme limitación funcional, un deterioro de la calidad de vida y una menor esperanza de vida.

Por último, ha explicado que la Reumatología se orienta cada vez más hacia una medicina personalizada, en la que "cada paciente sea tratado de forma específica atendiendo a su perfil individual, en función de unos biomarcadores predictores de la afectación de enfermedad y de la respuesta a determinados tratamientos".