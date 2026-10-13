La Sociedad Española de Glaucoma aclara qué se sabe sobre las estatinas

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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Glaucoma ha señalado que no hay pruebas suficientes de que las estatinas prevengan o frenen el glaucoma, tras la publicación la pasada semana de un estudio observacional que relacionaba el uso de estos fármacos con la enfermedad.

Por tanto, recuerda que las personas que toman estatinas para tratar la hipercolesterolemia o una patología cardiovascular deben mantener el tratamiento, dado que su beneficio cardiovascular está demostrado, y que el tratamiento del glaucoma sigue basándose en reducir la presión intraocular mediante colirios, láser o cirugía.

Aunque algunos estudios iniciales observaron una menor incidencia de glaucoma entre quienes tomaban estatinas, la reducción del riesgo estimada al combinar estudios de seguimiento fue de alrededor del 5%, "con una evidencia considerada débil por los propios autores", afirman en referencia al estudio de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, publicado en el 'British Journal of Ophthalmology'.

Así, la sociedad cita diversos estudios que no han "encontrado una protección global ni una relación entre estos fármacos y la enfermedad", es más afirman que hay trabajo que "han observado un mayor riesgo de glaucoma asociado al uso prolongado de algunas estatinas, como rosuvastatina, simvastatina y pravastatina".

En cuanto a la progresión del glaucoma, la sociedad también señala que los datos son "contradictorios", ya que, "mientras algunos estudios pequeños apuntan a una evolución más lenta en pacientes que toman estatinas, otros de mayor tamaño no encuentran diferencias".

Además, concluyen, "no existen ensayos clínicos que permitan establecer una relación causal, ya que los datos disponibles proceden de estudios observacionales, cuyos resultados pueden estar condicionados por otros factores, como la diabetes, la hipertensión o una mayor frecuencia de visitas médicas entre quienes toman estos fármacos".