El sobrepeso acumulado durante años predice mejor el riesgo cardiovascular que el IMC actual

Archivo - Mujeres jóvenes con sentadas de espaldas. - HAIZHAN ZHENG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición prolongada al exceso de peso predice mejor el riesgo cardiovascular que el índice de masa corporal (IMC) en un momento dado, siendo este efecto más pronunciado en personas jóvenes, tal y como demuestra una nueva investigación realizada por científicos del Mass General Brigham (Estados Unidos).

Los resultados, publicados en 'PLOS One', sugieren que perder peso y reducir la exposición al exceso de peso puede disminuir el riesgo cardiovascular.

La obesidad es un factor de riesgo conocido para las enfermedades cardiovasculares, pero el peso corporal puede variar con el tiempo y se sabe poco sobre el impacto acumulativo del exceso de peso. "El sobrepeso en un momento dado no es una condena de por vida", apunta el autor principal, el doctor Alexander Turchin, de la División de Endocrinología del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

"Lo que sucede con el peso de una persona a largo plazo es más importante para la salud cardiovascular. Nuestro estudio sugiere que, si una persona reduce su peso, su salud puede mejorar", afirma el experto.

JÓVENES CON SOBREPESO: EL GRUPO DONDE EL RIESGO SE DISPARA

Los investigadores analizaron datos de 136.498 participantes en el Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud. Todos los participantes tenían un IMC basal superior a 25 kg/m2 y sus edades oscilaban entre los 25 y los 69 años para las mujeres y entre los 43 y los 80 años para los hombres cuando el estudio comenzó en 1990. Para estimar la exposición acumulada al exceso de IMC durante un período de diez años, los investigadores promediaron las mediciones de IMC de los participantes entre 1990 y 2000.

Comenzaron a realizar un seguimiento de la salud cardiovascular de los participantes en 2000 y continuaron haciéndolo durante un promedio de 16,7 años. Durante ese tiempo, 12.048 (8,8%) de los participantes experimentaron eventos cardiovasculares como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

El equipo halló una fuerte relación entre la exposición prolongada al exceso de peso y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Este efecto fue más pronunciado en las personas más jóvenes y en aquellas con mayor exposición acumulada al exceso de peso.

Por ejemplo, las mujeres menores de 35 años al inicio del estudio presentaban un riesgo un 60% mayor de enfermedad cardiovascular con una alta exposición acumulada al exceso de peso, en comparación con el 27% en mujeres de 35 a 50 años y el 23% en hombres de 35 a 65 años. No se observó ninguna asociación en mujeres mayores de 50 años ni en hombres mayores de 65 años.

"Estos hallazgos deberían dar a los pacientes y a sus médicos un impulso para abordar el exceso de peso y mejorar así su salud a largo plazo", finaliza Turchin.