Grupo de investigación a cargo del estudio - CIBERS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadoras del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale (IIBM), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), han publicado un estudio que muestra que la sobreexpresión de SIRT1 en tejido adiposo subcutáneo protege frente a la inflamación y mejora la respuesta insulínica.

La investigación, que ha sido publicada en 'Journal of Physiology and Biochemistry', ha revelado el papel protector de la sobreexpresión de la sirtuina 1 (SIRT1) en el tejido adiposo blanco subcutáneo de ratones, aumentando las respuestas insulínica y termogénica en un contexto proinflamatorio, como el que ocurre en algunas patologías como la obesidad o la diabetes tipo 2.

Liderado por las doctora Patricia Vázquez y Ángela Martínez Valverde, el estudio parte de que en patologías como la obesidad o la diabetes tipo 2 la inflamación sistémica de bajo grado altera la función de los diferentes depósitos grasos.

Mientras que el papel principal del tejido adiposo blanco visceral es almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos y es muy sensible a la inflamación, el tejido adiposo marrón y el tejido adiposo blanco subcutáneo se asocian a un perfil metabólico más saludable, favoreciendo la sensibilidad a la insulina y contribuyendo a aumentar el gasto de energía debido a que ambos expresan la proteína desacoplante UCP-1 que es necesaria para la termogénesis.

"Esta peculiaridad les confiere un papel importante en la regulación de la homeostasis metabólica ya que pueden aumentar el gasto calórico", advierten.

La sirtuina 1(SIRT1), es un enzima deacetilasa de histonas dependiente de NAD+ con un papel importante en el metabolismo energético y en la inflamación y, por ello, se ha postulado como una diana para combatir la obesidad y las comorbilidades asociadas.

Las doctoras Vázquez y Martínez-Valverde explican que "los resultados del trabajo incluyen abordajes experimentales in vivo en el depósito inguinal del tejido adiposo blanco subcutáneo de ratones con sobreexpresión moderada de SIRT1 y experimentos in vitro en adipocitos diferenciados procedentes de este depósito graso. La sobreexpresión de SIRT1 incrementó los niveles de la proteína desacoplante UCP-1 tanto en condiciones basales como en termoneutralidad, lo que sugería un efecto beneficioso en la homeostasis metabólica".

El equipo encontró, además, que los ratones con sobreexpresión moderada de SIRT1 estaban protegidos frente a la atenuación de las respuestas insulínica y termogénica en el tejido adiposo blanco subcutáneo en un contexto proinflamatorio. "En estas condiciones, los niveles de SIRT1 aumentaron en los adipocitos y en el tejido adiposo subcutáneo de los ratones con sobreexpresión de SIRT1, lo que podría considerarse como un efecto compensatorio de este depósito graso frente a la inflamación" concluyen.

Esta investigación, ha contado con la participación la doctora Nuria Pescador perteneciente al grupo CIBERDEM, liderado por Alfonso Calle, así como con la participación de las doctora Montero y Guadaño-Ferraz del IIBM Sols-Morreale.