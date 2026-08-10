Sobrecarga muscular y dolor lumbar, problemas más frecuentes en quienes teletrabajan en verano en un puesto no adaptado

Archivo - Sobrecarga muscular y dolor lumbar, frecuentes en quienes teletrabajan en verano en un puesto no adaptado, según experto - KENJO - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El docente del Curso de Quiromasaje del centro de formación Deusto Salud, Joan Tutusaus, ha señalado que el dolor cervical y lumbar y las sobrecargas musculares e inflamación de tendones son problemas frecuentes al teletrabajar en verano si no se tiene un puesto adaptado.

"El teletrabajo no es el problema en sí", sino que "las molestias aparecen cuando el puesto de trabajo deja de ser ergonómico y el cuerpo pasa horas adaptándose a posturas para las que no está preparado", ha matizado, al tiempo que ha añadido que terrazas, salones y jardines, "aunque resulten más agradables, no siempre ofrecen las condiciones necesarias para trabajar de forma segura para evitar lesiones".

En este sentido, Tutusaus ha indicado que pasar varias horas sentado en una silla de jardín, un sofá o con el portátil apoyado sobre las piernas obliga al cuerpo a mantener posturas forzadas que, con el tiempo, pueden traducirse en estos problemas, "especialmente en hombros, muñecas y antebrazos, debido a la tensión mantenida y a la falta de apoyo adecuado".

Este problema se refleja en datos como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que hasta el 80 por ciento de la población sufrirá dolor de espalda o cuello en algún momento de su vida. Además, en España, los trastornos musculoesqueléticos representan entre el 71 y el 78 por ciento de las enfermedades profesionales declaradas y están presentes en cerca del 29 por ciento de los accidentes laborales con baja, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

PEQUEÑAS MODIFICACIONES

Ante ello, y para ayudar a reducir la carga sobre la musculatura durante la jornada laboral, este especialista aboga por pequeños cambios, como elevar la pantalla del portátil hasta la altura de los ojos utilizando una base o unos libros, y utilizar un teclado y un ratón externos; y mantener la espalda completamente apoyada y colocar un cojín en la zona lumbar cuando la silla no ofrezca suficiente soporte.

Además, considera necesario evitar trabajar durante varias horas seguidas desde sofás, tumbonas o sillas de jardín; levantarse cada 45 o 60 minutos para caminar y movilizar cuello, hombros y espalda; y no permitir que el aire acondicionado incida de forma directa sobre la zona cervical o lumbar durante periodos prolongados.

Por último, ha subrayado que cuando estas molestias surgen, actuar cuanto antes puede ayudar a evitar que se intensifiquen, por lo que ha destacado que "el quiromasaje puede ser un buen complemento para aliviar la tensión acumulada". Este "ayuda a destensar la musculatura, reducir las contracturas y aliviar molestias derivadas de pasar muchas horas frente al ordenador", ha concluido.