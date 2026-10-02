Slc25a34, un interruptor metabólico que conecta el reloj biológico, la temperatura y la dieta

Archivo - Mujer midiendo circunferencia de su abdomen. Diabetes, obesidad, IMC - ETERNALCREATIVE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro NNF de Investigación Metabólica Básica (CBMR) de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) demuestran ahora que la proteína SLC25A34, poco estudiada en las mitocondrias de las células grasas, actúa como un interruptor que conecta el reloj biológico, la temperatura y la dieta con la forma en que las células grasas almacenan y gastan energía.

"Normalmente pensamos en el reloj biológico, la respuesta a la temperatura y la respuesta a los alimentos como sistemas separados. Un transportador mitocondrial que se regula según la hora del día, la temperatura y la alimentación abre la posibilidad de terapias que modifiquen cuándo y cómo el cuerpo quema combustible. Eso representaría un enfoque distinto al de los tratamientos actuales para la obesidad y la diabetes", afirma el autor principal, el profesor asociado Zach Gerhart-Hines del CBMR.

LA PROTEÍNA AUMENTA CON EL FRÍO

Comenzaron su estudio buscando en grandes conjuntos de datos proteínas en la grasa parda de ratones que respondieran tanto al reloj biológico como al frío. Solo dos superaron todas las pruebas: UCP1, la proteína termogénica más conocida, y SLC25A34, un transportador relacionado cuya función era desconocida. En ratones mantenidos a una temperatura agradable, la grasa parda contiene menos SLC25A34 que casi cualquier otro órgano.

Pero después de 24 horas en el frío, sus niveles aumentaron 90 veces, convirtiendo a la grasa parda en el tejido con mayor cantidad de SLC25A34 en el cuerpo.

Para comprender cómo se controla el gen Slc25a34, el equipo estudió ratones modificados genéticamente para carecer de ciertas proteínas reguladoras. Descubrieron tres mecanismos de control distintos, cada uno de los cuales responde a una señal diferente. Una proteína del reloj biológico, REV-ERBa, lo mantiene desactivado durante el sueño y lo libera antes de despertar.

El frío elimina este freno a cualquier hora, alterando el ritmo circadiano cuando se necesita calor adicional. Además, la grasa, proveniente de las reservas del propio tejido o de la dieta, activa el gen Slc25a34 a través de otra proteína, PPARa.

Paradójicamente, tanto el ayuno, que favorece el uso de grasas, como la insulina, la hormona que promueve su acumulación, aumentan los niveles de SLC25A34. Esto significa que las señales para quemar y almacenar grasa se transmiten a través del mismo transportador. Sin embargo, esto se explica por el hecho de que la grasa parda activa sintetiza nuevas moléculas de grasa para luego quemarlas, un ciclo que genera calor y elimina la grasa y el azúcar de la sangre.

RESULTADOS EN RATONES Y CÉLULAS HUMANAS

El SLC25A34 parece mantener este ciclo en marcha transportando una molécula llamada oxalacetato de vuelta a las mitocondrias. Sin este transportador, las células de grasa parda quemaban menos combustible y, en ratones, la respuesta de quema de grasa del tejido era significativamente más débil. El equipo aún no ha demostrado directamente que el transportador transporta oxalacetato, ni qué consecuencias tiene su pérdida para la salud a largo plazo.

La inhibición del transportador en las células de grasa parda de tres de CUATRO DONANTES HUMANOS también redujo su gasto energético. En 24 estudios clínicos, las personas con mayor cantidad de SLC25A34 en la grasa blanca subcutánea tendían a ser más delgadas y metabólicamente más saludables. Esto constituye una asociación y no demuestra causalidad.

"Muchos de estos transportadores mitocondriales aún no tienen una función conocida. Este en particular resultó ser necesario tanto para la síntesis como para la quema de grasa. Y apenas estamos empezando a descubrirlo: SLC25A34 también se expresa en gran medida en el corazón y está implicado en el metabolismo del cerebro y el hígado, pero su función en esos órganos sigue siendo un misterio", afirma Iuliia Karavaeva, del CBMR y primera autora del estudio.