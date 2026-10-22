Los sistemas de agua de los edificios pueden originar la aparición de nuevas variantes de 'Legionella pneumophila'

Archivo - Recreación de la bacteria Legionella - WILDPIXEL/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas (I2SysBio), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y la Universidad de Valencia (UV), y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha documentado por primera vez cómo un sistema de agua de un edificio puede ser capaz de generar y mantener nuevas variantes de la bacteria 'Legionella pneumophila' con mayor capacidad de persistencia ambiental y potencial de infección humana.

La investigación, cuyos resultados han sido publicados en la revista 'Water Research', aporta nuevas evidencias sobre el papel de las infraestructuras de agua en la evolución de patógenos de relevancia para la salud pública.

El artículo analiza exhaustivamente un caso excepcional de contaminación prolongada durante dos décadas en la red de agua de una instalación residencial. A pesar de la aplicación sistemática de medidas de control convencionales, como la hipercloración y los choques térmicos, así como otras medidas extremas de intervención en las infraestructuras, la bacteria logró mantenerse en el sistema.

La variante aparecida en esta red de agua es una nueva variante recombinante, identificada por el equipo de investigación, que llegó a representar más del 80 por ciento de la población bacteriana detectada, y la única detectada en los casos de enfermedad asociados al edificio.

Mediante la integración de vigilancia genómica, genómica comparativa, modelos de infección celular y caracterización tridimensional de biofilms, el equipo científico reconstruyó la evolución de esta variante. El análisis filodinámico reveló que la nueva variante -una mezcla de otras variantes presentes- ocurrió en el momento de la puesta en marcha del edificio, lo que sugiere que la selección y establecimiento de esta nueva línea evolutiva sucedió en la infraestructura de agua del edifico residencial.

"A diferencia de las variantes originales, que permanecieron confinadas en nichos minoritarios, la nueva variante mostró unas diferencias marcadas, tanto en su capacidad de dispersión por el agua -es más dispersa y menos adherente-, como en su capacidad para infectar en el laboratorio, reproduciéndose más", explica Mireia Coscollá, investigadora del I2SysBio y una de las autoras del artículo.

"Esta combinación de persistencia ambiental, dispersión eficiente y mayor capacidad de infección podría explicar su predominio entre los aislamientos clínicos vinculados a la instalación", añade.

Por su parte, Fernando González Camacho, investigador del ISCIII en el Centro Nacional de Microbiología, señala que investigación es un trabajo que combina 20 años de vigilancia epidemiológica real con técnicas de genómica, transcriptómica, modelado de biofilms y modelos de infección celular.

"Hemos hallado una cepa que es exclusiva de esta instalación que, por un proceso de recombinación, ha adquirido capacidades nuevas que le permiten persistir, rediseña la arquitectura del biofilm -la capa biológica de las tuberías-, creando una matriz tridimensional que funciona como una lanzadera' continua de bacterias que contaminan el agua y pueden poner en riesgo a las personas", señala.

INFRAESTRUCTURAS DE AGUA Y SALUD PÚBLICA

Los investigadores señala que estos resultados ponen de manifiesto que los sistemas de agua no son únicamente reservorios pasivos de Legionella, sino ecosistemas dinámicos donde la presión ambiental, la persistencia prolongada y la recombinación genética pueden favorecer la aparición de nuevas variantes adaptadas a condiciones locales.

Este fenómeno, que conecta factores ambientales, microbiológicos y de exposición humana, refuerza la importancia de los enfoques de Una Sola Salud (One Health), al integrar la salud ambiental, salud humana y gestión de infraestructuras, y así anticipar riesgos, mejorar los planes de seguridad del agua y proteger a las poblaciones más vulnerables.

El equipo de investigadores destaca la necesidad de implementar vigilancia genómica a largo plazo en los sistemas de agua de edificios, complementada con análisis fenotípicos. La combinación de estas herramientas permitiría detectar de forma temprana la emergencia de nuevas variantes antes de que comprometan las estrategias de gestión, la seguridad de las instalaciones o la salud pública.