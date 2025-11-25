Cómo el sistema inmunitario previene las reinfecciones: así "llama a refuerzos"

Archivo - Vacunas contra la gripe, en un centro de salud, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en colaboración con varios centros nacionales e internacionales, ha identificado un mecanismo que explica cómo el sistema inmunitario mantiene la protección frente a las reinfecciones virales al "llamar refuerzos".

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Experimental Medicine' (JEM), revela cómo la interacción entre distintos tipos de células inmunes, específicamente los linfocitos T residentes en tejidos (Trm) y las células dendríticas plasmocitoides (pDCs), es esencial para activar una respuesta inmune eficaz y coordinada en la piel y los pulmones,ha informado la universidad en un comunicado.

Cuando un virus como vaccinia o el virus de la gripe A intenta volver a infectarnos, el organismo necesita activar sus defensas con la mayor rapidez posible para impedir que la infección prospere y cause enfermedad.

Para ello, el sistema inmunitario tiene una memoria localizada que permite una respuesta más eficaz frente a estas reinfecciones. Las células T de memoria residentes (Trm), que permanecen en los tejidos tras una infección o vacunación previa, son las primeras en detectar la amenaza y "llamar a refuerzos" cuando un virus intenta invadir el tejido nuevamente.

Este estudio ha mostrado que, cuando el virus intenta reinfectar la piel o los pulmones, las Trm envían señales de alarma para atraer a las pDCs, células inmunitarias que normalmente "patrullan" la sangre. Una vez en el lugar de la infección, las pDCs liberan interferón de tipo I (IFN-I), una citocina esencial que amplifica la respuesta antiviral.

Este proceso potencia la acción de otras células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas convencionales (cDC1), y ayuda a controlar la replicación viral.

LA PROTECCIÓN SE REDUCE

Los investigadores demostraron que, al bloquear esta interacción entre las Trm y las pDCs, la protección frente a reinfecciones se redujo significativamente, tanto en modelos de reinfección cutánea por el virus vaccinia como en reinfecciones respiratorias por el virus de la gripe.

El estudio aporta una nueva perspectiva sobre el funcionamiento de las células Trm. Si bien se conocía que estas células eran la primera línea de defensa contra las infecciones en los tejidos, se creía que actuaban de forma independiente, eliminando directamente las células infectadas.

Sin embargo, el descubrimiento de que las Trm dependen de la cooperación con las pDCs y de la producción de interferón tipo I abre nuevas posibilidades para mejorar las respuestas inmunitarias frente a virus recurrentes.

Este hallazgo es especialmente relevante en el contexto de las vacunas, ya que podría explicar por qué algunas vacunas inducen una inmunidad más robusta y duradera.

El estudio sugiere que fortalecer la interacción entre las Trm y las pDCs en los tejidos que suelen ser la puerta de entrada de los virus podría ser clave para mejorar la eficacia de las vacunas.

Los investigadores utilizaron modelos de infección y vacunación en ratones, junto con avanzadas técnicas de análisis celular y estudios genómicos, para evaluar la respuesta del sistema inmunitario tras una reinfección.

Este enfoque permitió observar cómo las pDCs son reclutadas al tejido afectado y cómo el interferón que producen modula la respuesta inmunitaria, mejorando la defensa contra el virus.

El estudio ha sido liderado por Salvador Iborra, investigador en el departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL de la Facultad de Medicina de la UCM, y actualmente en la Fundación Inmunotek.

También han participado instituciones como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC); Inmunotek S. L.; el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) y Aix-Marseille University, CNRS, INSERM, Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (Francia).

Este trabajo representa un avance significativo en la comprensión de cómo el sistema inmunitario mantiene una defensa eficaz contra las infecciones virales recurrentes, abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo de vacunas más eficaces y duraderas.