¿Sirven el calcio y la vitamina D para evitar fracturas en mayores? Un macroestudio pide revisar su uso rutinario

Archivo - Suplemento. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ZBYNEK POSPISIL

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Casi un tercio de las personas mayores de 65 años sufren caídas cada año, que a menudo resultan en fracturas. Estas fracturas están relacionadas con dolor, una menor calidad de vida y la necesidad de cuidados residenciales. Por lo tanto, prevenir las caídas y las fracturas es una prioridad mundial de salud pública.

Diversas revisiones de evidencia previas no han encontrado reducción de fracturas con suplementos de calcio o vitamina D, y los resultados son inconsistentes con el uso combinado. El beneficio de la vitamina D para prevenir caídas tampoco está claro.

Sin embargo, a pesar de esto, muchos médicos, guías clínicas y agencias reguladoras recomiendan suplementos de vitamina D (con o sin calcio) para la salud ósea, y las prescripciones han aumentado sustancialmente en los últimos años.

LAS CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES, UN PROBLEMA CRECIENTE DE SALUD

Los suplementos de calcio, vitamina D o combinados ofrecen poco o ningún beneficio clínicamente significativo en la prevención de fracturas y caídas en la mayoría de las personas mayores, según una revisión exhaustiva del CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, Québec, Canadá, sobre las últimas evidencias publicada.

Para abordar esta incertidumbre, los investigadores en Canadá revisaron los resultados de 69 ensayos controlados aleatorios en los que participaron 153.902 adultos que evaluaron el efecto de los suplementos de calcio o vitamina D, o una combinación de ambos, en la reducción del número de fracturas y caídas en comparación con un placebo o la ausencia de tratamiento.

Los ensayos fueron de calidad variable, pero los investigadores pudieron evaluar su riesgo de sesgo y la certeza de la evidencia utilizando herramientas establecidas.

Tras acordar umbrales clínicamente significativos, los investigadores encontraron poco o ningún efecto en la aparición de fracturas por el uso de suplementos de calcio (evidencia de certeza moderada de 11 ensayos; 9067 participantes), suplementos de vitamina D (evidencia de alta certeza de 36 ensayos; 92.045 participantes) o suplementación combinada (evidencia de alta certeza de 15 ensayos; 51.126 participantes).

La suplementación con calcio, vitamina D o una combinación de ambas también pareció tener poco o ningún efecto sobre fracturas específicas, como las de cadera, o caídas, basándose principalmente en un grado de certeza de la evidencia de moderado a alto.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA SOBRE EL CALCIO Y VITAMINA D

Los investigadores, que ha publicado su estudio en 'The BMJ', reconocen que algunos análisis incluyeron un número reducido de ensayos y participantes, por lo que estos hallazgos deben interpretarse con precaución y los resultados pueden no ser aplicables a personas con trastornos óseos específicos o a quienes reciben tratamiento farmacológico para la osteoporosis.

Sin embargo, los resultados fueron consistentes tras análisis adicionales que tuvieron en cuenta diferencias como la edad de los participantes, el sexo, el historial de fracturas y caídas, y la ingesta media de calcio en la dieta, lo que respalda la solidez de sus conclusiones.

Por ello, afirman que estos hallazgos "no respaldan la suplementación rutinaria con calcio o vitamina D, ni la suplementación combinada para prevenir fracturas y caídas", y sugieren que los médicos, los paneles de elaboración de guías y los organismos reguladores "deberían reevaluar sus recomendaciones generales sobre la suplementación con calcio y vitamina D a la luz de la evidencia actual".

“La revisión incluye 69 ensayos clínicos aleatorizados, lo que la convierte en uno de los análisis más amplios realizados hasta la fecha sobre el uso de estos suplementos”