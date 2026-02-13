¿Sirve el Apple Watch para detectar la hipertensión? Lo que dice la ciencia

Archivo - Smartwatch con aplicaciones de salud. - SITTHIPHONG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hipertensión arterial sigue siendo uno de los grandes “asesinos silenciosos”: muchas personas conviven con cifras altas de tensión sin saberlo, porque no da síntomas claros y solo se detecta si se mide de forma regular. En paralelo, millones de adultos llevan ya un smartwatch en la muñeca, capaz de registrar pulsaciones, ritmo cardiaco o patrones de sueño, y empiezan a recibir notificaciones que hablan de su salud cardiovascular.

En septiembre de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) autorizó la función de notificaciones de hipertensión del Apple Watch, una herramienta sin brazalete que utiliza los sensores ópticos del reloj para detectar patrones de flujo sanguíneo y alertar a los usuarios cuando sus datos sugieren una posible hipertensión.

La gran pregunta es qué significan realmente esas alertas —y su ausencia— para distintas edades y grupos de población, y cómo deberían integrarse con las pruebas clásicas de presión arterial en consulta y en casa. Si bien esta función no está diseñada para diagnosticar la hipertensión, representa un avance hacia la detección poblacional mediante wearables.

En un nuevo análisis dirigido por investigadores de la Universidad de Utah y la Universidad de Pensilvania (ambas en Estados Unidos), y publicado en el 'Journal of the American Medical Association', los investigadores examinan cuál podría ser el impacto real del uso de smartwatch, en el diagnóstico de la hipertensión, si se implementara ampliamente en la población adulta de EEUU.

"La hipertensión arterial es lo que llamamos un asesino silencioso. La mayoría de las veces, no se siente. No se sabe que se tiene. Es asintomática y es la principal causa modificable de cardiopatías", expone Adam Bress, doctor en farmacia y máster, autor principal e investigador de la Facultad de Medicina Spencer Fox Eccles de la Universidad de Utah.

En este contexto, un estudio de validación previo de Apple reveló que aproximadamente el 59% de las personas con hipertensión no diagnosticada no recibían una alerta, mientras que cerca del 8% de quienes no la padecían recibían una alerta falsa. Las directrices actuales recomiendan tomar la presión arterial tanto en consulta como fuera de la misma con un dispositivo con manguito para confirmar el diagnóstico de hipertensión. Para muchas personas, la presión arterial puede ser diferente en consulta que en casa.

Utilizando datos de una encuesta representativa a nivel nacional de adultos estadounidenses, Bress y sus colaboradores estimaron cómo las alertas de hipertensión del Apple Watch modificarían la probabilidad de que diferentes poblaciones de adultos sin diagnóstico conocido padezcan hipertensión. El análisis se centró en adultos mayores de 22 años que no estaban embarazadas y desconocían su hipertensión, la población elegible para usar la función.

El análisis reveló variaciones importantes: entre los adultos menores de 30 años, recibir una alerta aumenta la probabilidad de padecer hipertensión del 14% (según datos de NHANES) al 47%, mientras que no recibirla la reduce al 10%. Sin embargo, en los adultos mayores de 60 años (un grupo con tasas de hipertensión basal más altas), recibir una alerta aumenta la probabilidad del 45% al 81%, mientras que no recibirla solo la reduce al 34 %.

La conclusión clave de estos datos es que, a medida que aumenta la prevalencia de hipertensión no diagnosticada, también aumenta la probabilidad de que una alerta represente hipertensión real. Por el contrario, la ausencia de una alerta resulta menos tranquilizadora a medida que aumenta la prevalencia. Por ejemplo, la ausencia de una alerta es más tranquilizadora en adultos jóvenes y considerablemente menos tranquilizadora en adultos mayores y otros subgrupos con mayor prevalencia.

El estudio también encontró diferencias entre grupos raciales y étnicos: entre los adultos negros no hispanos, recibir una alerta aumenta la probabilidad de padecer hipertensión del 36% al 75%, mientras que no recibirla la reduce al 26%. Sin embargo, para los adultos hispanos, recibir una alerta aumenta la probabilidad del 24% al 63%, mientras que su ausencia la reduce al 17%. Estas diferencias reflejan disparidades conocidas en la salud cardiovascular, que se deben principalmente a determinantes sociales de la salud, plantea Bress.

Con un estimado de 30 millones de usuarios de Apple Watch en los EEUU y 200 millones en todo el mundo, los investigadores enfatizan que, si bien la función de notificación representa una herramienta de salud pública prometedora, debería complementar, no reemplazar, el examen de presión arterial estándar con dispositivos validados basados en brazaletes.

"Si ayuda a que la gente se involucre con el sistema de atención médica para diagnosticar y tratar la hipertensión utilizando métodos de medición con manguito, eso es algo bueno", incide Bress.

Las directrices actuales recomiendan la medición de la presión arterial cada tres a cinco años para los adultos menores de 40 años sin factores de riesgo adicionales, y anualmente para los mayores de 40 años. Los investigadores advierten que la falsa seguridad de no recibir una alerta podría disuadir a algunas personas de hacerse la prueba de presión arterial con manguito, lo que resultaría en la pérdida de oportunidades de detección y tratamiento tempranos.

Cuando los pacientes presentan una alerta de hipertensión en el Apple Watch, Bress recomienda que los médicos realicen "una medición de presión arterial en el consultorio con un brazalete de alta calidad y luego consideren una medición de presión arterial fuera del consultorio, ya sea un monitoreo de presión arterial en el hogar o un monitoreo de presión arterial ambulatorio para confirmar el diagnóstico".

El equipo de investigación planea realizar estudios de seguimiento para estimar el número real de adultos estadounidenses que recibirían falsos negativos y falsos positivos, desglosados por región, ingresos, educación y otros factores demográficos.