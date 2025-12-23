Síndrome de abstinencia de esteroides tópicos: síntomas y riesgos que pocos conocen

Archivo - Eccema, piel, dermatitis - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / AZMANL - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La retirada de esteroides tópicos (TSW) es una afección dermatológica grave y a menudo poco reconocida. Se trata de una reacción adversa al uso prolongado de corticosteroides tópicos (TCS), que puede ocurrir tras la reducción gradual o la interrupción repentina del tratamiento.

Los TCS se utilizan ampliamente en el tratamiento terapéutico de diversas afecciones dermatológicas, demostrando una eficacia notable en el tratamiento de afecciones como el eccema atópico y la psoriasis. Sin embargo, actualmente se reconoce que el uso prolongado de TCS puede provocar el desarrollo de TSW.

QUÉ ES EL TSW Y CÓMO SE MANIFIESTA

La TSW se caracteriza por la dependencia de la piel a los esteroides exógenos, cuyos síntomas aparecen cuando la piel disminuye su respuesta al tratamiento, al reducirse gradualmente la dosis de los TCS o tras su interrupción. Los síntomas comunes de la TSW incluyen ardor, picazón, eritema y adelgazamiento de la piel, que pueden extenderse más allá de las zonas originales de aplicación de esteroides.

Hay poca conciencia, particularmente entre los médicos, de las complejidades médicas y psicológicas del Síndrome de Abstinencia de Corticosteroides Tópicos (la respuesta adversa del cuerpo al uso prolongado de estas poderosas cremas para tratar afecciones inflamatorias de la piel cuando se reducen gradualmente o se interrumpen repentinamente), advierten médicos del Barnsley Hospital NHS Foundation Trust de Reino Unido en un nuevo artículo de la revista 'BMJ Case Reports'.

La afección, también conocida como "síndrome TSW (Topical Steroid Withdrawal)", "adicción a los esteroides" y "síndrome de piel roja y ardiente", está poco reconocida, diagnosticada, tratada e investigada, dicen los autores del informe, uno de los cuales habla por experiencia directa. Esto ha generado temores infundados, particularmente en las redes sociales, de que todos los esteroides son dañinos y deberían evitarse en favor de otros remedios a menudo no probados ni comprobados, advierten.

Las cremas con esteroides se utilizan ampliamente para el tratamiento de diversas afecciones inflamatorias de la piel, como el eczema y la psoriasis, para las que son muy eficaces, señalan los autores del informe. Están disponibles en 4 intensidades diferentes, que van desde suaves a muy fuertes.

Pero retirar el tratamiento, en particular las formulaciones más fuertes, después de un uso prolongado puede provocar un nuevo brote de síntomas, que puede ser incluso más grave y debilitante que la condición original. Estos síntomas pueden extenderse mucho más allá de las áreas originales de tratamiento y, además, desencadenar insomnio y depresión.

Las causas subyacentes sólo se comprenden parcialmente, mientras que el diagnóstico puede ser complicado debido a la gran variabilidad de los síntomas que se presentan, añaden.

En un intento por promover un reconocimiento más amplio del síndrome, los autores del informe presentan un caso que ejemplifica algunos de los desafíos que enfrenta tanto los médicos como los pacientes.

UN CASO CLÍNICO QUE LO EJEMPLIFICA

El caso involucraba a una mujer de mediana edad con antecedentes de eczema atópico desde la infancia que había sido tratada con cremas con esteroides de distintas concentraciones durante períodos a veces prolongados. La derivaron a dermatología para una revisión y le explicaron que había tenido un brote de síntomas que había persistido durante 18 meses hasta que recibió un tratamiento con comprimidos de esteroides de 4 semanas de duración que disminuyó gradualmente.

Tenía un adelgazamiento significativo de la piel, particularmente en los brazos, y una piel engrosada y correosa (liquenificación) en los pliegues de los codos y las muñecas. Le recetaron más cremas con esteroides para prevenir futuros brotes, pero decidió suspenderlas un mes después de la revisión. Sus síntomas cutáneos empeoraron significativamente, al igual que su estado general de salud.

La paciente presentó enrojecimiento generalizado de la piel, ardor y picazón intensa. Su piel se volvió seca, escamosa, engrosada y agrietada, dejando al descubierto desgarros profundos en algunas zonas.

También reportó hinchazón en muslos, pies, tobillos y alrededor de los ojos, además de amplios pliegues y flacidez en la piel. Los síntomas sistémicos incluían mareos, náuseas, caída del cabello, insomnio, presión arterial baja, temperaturas extremas y sensación de humedad y entumecimiento. Experimentaba un intenso dolor nervioso y punzadas de dolor similares a una descarga eléctrica. Sus síntomas eran incapacitantes.

Sospechaba que estaba dejando de usar esteroides tópicos. Sus síntomas tardaron 28 meses en desaparecer, tiempo durante el cual decidió no seguir con ningún tratamiento, ni siquiera con cremas hidratantes.

Desde entonces ha experimentado brotes leves ocasionales, pero no se ha aplicado cremas con esteroides. Al comentar su experiencia, explica que a veces la gravedad y el alcance de sus síntomas la dejaban sin poder levantarse de la cama y con la sensación de que podría morir.

"A pesar del creciente reconocimiento del TSW en la comunidad dermatológica, sigue estando infradiagnosticado en la práctica habitual. Los pacientes a menudo recurren a foros en línea y al autotratamiento debido a dificultades diagnósticas, lo que puede llevar a prácticas inconsistentes o incluso perjudiciales", reconocen los autores.

DESAFÍOS EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Si bien las redes sociales han generado conciencia sobre afecciones poco reconocidas como el TSW, también han contribuido significativamente a la fobia a los esteroides. "Según nuestra experiencia médica, la exposición a narrativas alarmantes en línea ha llevado a muchos pacientes a rechazar el tratamiento con esteroides tópicos para sus afecciones, tanto dermatológicas como de otro tipo, a pesar de las garantías de los médicos sobre su uso seguro y aprobado", señalan.

"Romper el ciclo de desconfianza y mejorar la atención al paciente requiere que los profesionales sanitarios aborden sus inquietudes con empatía, priorizando su educación. Al fomentar debates abiertos sobre las creencias y perspectivas de los pacientes, a la vez que ofrecen recomendaciones basadas en la evidencia, los profesionales sanitarios pueden contribuir a una toma de decisiones bien informada y mejorar los resultados del tratamiento", concluyen.