Un simple reloj inteligente podría anticipar una recaída en la depresión antes de que lo notes

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hay cambios tan pequeños en nuestra rutina diaria que pasan desapercibidos incluso para nosotros mismos. Dormir un poco peor, despertarse más veces por la noche o sentir que los días y las noches se confunden pueden parecer detalles sin importancia… hasta que dejan de serlo.

Ahora, una nueva línea de investigación sugiere que esos desajustes cotidianos podrían esconder algo más profundo. Y lo más llamativo es que no haría falta acudir a una consulta ni rellenar cuestionarios: bastaría con llevar un dispositivo en la muñeca y dejar que haga su trabajo en silencio.

CUANDO EL CUERPO EMPIEZA A ENVIAR SEÑALES ANTES QUE LA MENTE

Las interrupciones en el sueño y la rutina diaria de una persona, detectadas mediante un simple dispositivo de pulsera estilo smartwatch, pueden indicar un mayor riesgo de recaída en una depresión mayor, según una nueva investigación de la Universidad McMaster (Canadá).

El estudio, publicado en 'JAMA Psychiatry', realizó un seguimiento de 93 adultos en Canadá que se habían recuperado previamente de la depresión y que usaban un dispositivo de actigrafía de grado científico, similar a un Fitbit o un Apple Watch. Los participantes usaron el dispositivo portátil durante uno o dos años, generando más de 32.000 días de datos de sueño y actividad.

La nueva investigación destaca una forma sencilla, pero eficaz, de monitorizar pasivamente el riesgo de recaída en personas con trastorno depresivo mayor (TDM). Esta técnica suele detectar la probabilidad de una recaída semanas o meses antes de que se produzca el episodio. Aproximadamente el 60% de las personas con TDM recaen en un plazo de cinco años, incluso con tratamiento.

Los avances en tecnología digital y algoritmos de IA tienen un gran potencial para la prevención de recaídas en salud mental. Imaginen un futuro donde un reloj inteligente pueda advertir a las personas con depresión: "Es muy probable que se presente un nuevo episodio de depresión en las próximas cuatro semanas", plantea Benicio Frey, profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurociencias del Comportamiento de McMaster.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre los principales hallazgos destaca que las personas con un perfil de sueño más irregular tenían casi el doble de riesgo de recaída. Así, el predictor más fuerte de recaída fue si el cuerpo de una persona detectaba menos diferencia entre la actividad diurna y el descanso nocturno.

Por otra parte, el tiempo que se pasa despierto durante la noche después de haberse quedado dormido también predijo un mayor riesgo de recaída de depresión. Igualmente, los horarios de sueño de los participantes se volvieron más erráticos antes de que se produjera una recaída.

Esta investigación destaca el potencial sin explotar de la tecnología portátil para las personas que se recuperan del TDM, ya que recopila datos de forma pasiva y podría proporcionar información continua entre las citas clínicas. La monitorización actual se basa en gran medida en los síntomas, que suelen aparecer más tarde de lo que se puede detectar con un dispositivo portátil.

UN FUTURO DONDE TU RELOJ PODRÍA AVISARTE A TIEMPO

Los investigadores dicen que existen oportunidades para la innovación en el sistema de salud, donde las alertas derivadas de dispositivos portátiles podrían ayudar a los médicos a orientar la atención hacia aquellos con mayor riesgo, mejorando los resultados y reduciendo la carga de episodios recurrentes.

"Si bien se reconoce desde hace tiempo que los patrones anormales de sueño y actividad están asociados con un mayor riesgo de recaída de la depresión, la capacidad de detectar pasivamente estos patrones anormales mediante sensores inteligentes abre una nueva y emocionante ventana de oportunidad para personalizar la atención de afecciones que pueden reaparecer, como la depresión".

El TDM es una enfermedad común y grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. La depresión afecta la forma en que una persona siente, piensa y funciona, y puede causar síntomas persistentes como bajo estado de ánimo, falta de apetito, sentimientos de culpa y pérdida de interés en las actividades.

El estudio fue apoyado por el Instituto del Cerebro de Ontario, Janssen Research & Development y el Fondo de Investigación de Ontario - Excelencia en Investigación, en asociación con la Red Canadiense de Integración de Biomarcadores en Depresión (CAN-BIND).