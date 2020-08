Simón advierte: "Que nadie se confunda. Las cosas no van bien. Cada día tenemos más transmisión"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido de que "las cosas no van bien" en relación a la gran crecida de casos de COVID-19 que está detectando España en la última semana, y ha pedido a la población, especialmente a los jóvenes, que no relajen las medidas de control contra el virus.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Que detectemos muchos de los casos no implica que no haya transmisión. Cada día tenemos más transmisión. Las características de los casos y la sobrecarga del sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante", ha advertido este jueves en rueda de prensa en un duro discurso.

"Llevo muchas semanas diciendo que esto no se ha acabado, pero me daba la impresión de que no estaba siendo lo suficientemente contundente. Hemos pensado que tenía que decir claramente que hay que hacerlo mejor", ha justificado sobre la naturaleza de su intervención este jueves, más perseverante que en las últimas semanas.

El experto del Ministerio de Sanidad ha alertado de que, "a medida que suben los casos", también "se irán incrementando los hospitalizados". "Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sean casos leves, siga hacia arriba, acabaremos teniendo muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie, esto no podemos dejar que siga", ha reclamado insistentemente.

Simón ha defendido que "ahora en España se está detectando muy pronto". "Entre que se inician síntomas y se va al médico pasan 24 horas. Y hasta que se tiene diagnóstico pasan entre 24 y 48 horas. Eso implica que si somos capaces de detectar todos los casos en ese tiempo y que se aíslen, tenemos oportunidad de detener el contagio", ha argumentado, aunque llamando la atención a las personas que no cumple la cuarentena: "Esta gente es la que genera brotes".

Así, ha añadido que pese a que a nivel nacional la pandemia "no está fuera de control", puede que en "en algunos puntos concretos sí". Por ello, considera razonable promover confinamientos en "zonas concretas", pero ha puntualizado que "no en provincias ni comunidades autónomas". "Cuando identificamos una zona en la que puede ser útil un confinamiento lo proponemos a la comunidad autónoma. Algunas lo hacen directamente informando al Ministerio, pero se discute con todas las que tienen opciones de que el confinamiento tenga impacto beneficioso", ha agregado.

MENSAJE A LOS JÓVENES: "HAY MANERAS DE PASARLO BIEN SIN PONER EN RIESGO A NADIE"

El epidemiólogo ha informado de que actualmente se tienen registrados 1.126 brotes activos. "Los relacionados con temporeros van descendiendo, ahora mismo el grueso se centra en el ámbito social, tanto en reuniones familiares como asociados al ocio, que representan alrededor del 38 por ciento", ha sostenido.

Simón ha detallado que las comunidades autónomas y las autoridades sanitarias centrales han trabajado "muy duramente" para solucionar los brotes vinculados con los temporeros. "Los empresarios y los temporeros han hecho un esfuerzo muy grande, se ha conseguido controlar el impacto", ha comentado. Sin embargo, ha apunta que el siguiente problema fue "el ocio nocturno".

"Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras. Debemos concienciar a la gente de lo que hay que hacer. Cada joven produce casos en personas mayores o vulnerables. Hay maneras de pasarlo bien sin poner en riesgo a nadie", ha insistido en varias ocasiones, añadiendo también que en los últimos días han subido los brotes en centros sociosanitarios, que representan ya un 7,7 por ciento del total: "Es todavía pequeño en general, con pocos asociados, pero algunos de ellos con un número importante".

Como conclusión a su discurso, Simón ha resumido que la situación "no es la misma que antes", refiriéndose al pico de la pandemia en marzo y abril, pero ha defendido que esta subida de casos no se puede mantener en el tiempo: "No podemos dejar que siga hacia arriba. Tenemos que dar un paso más allá, no podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar. Si el volumen total de casos es muy grande esa proporción representará muchos casos. No podemos dejar que eso pase. Tenemos que empezar a tomarlo muy muy en serio".

Sobre las cifras de este jueves, Simón ha detallado que "no ha habido grandes cambios con respecto a la semana anterior", por lo que "siguen subiendo los casos". En cuanto al aumento de fallecidos en los últimos días, lo ha achacado a "cierto retraso" en la notificación por parte de Aragón y a Madrid, "la comunidad que más casos está notificando en este momento, que representa un tercio de los diagnósticos".

Según las cifras aportadas por el epidemiólogo, en la última semana se han detectado 118.500 casos sospechosos, con "un grado de sospecha muy superior en todos los servicios asistenciales" con respecto a semanas y meses anteriores. Además, se han detectado 1.361 casos importados desde el 11 de mayo, 149 en la última semana, con gran variabilidad entre CCAA.

Por otra parte, ha informado de que la presión hospitalaria (el número de camas ocupadas con respecto al total) se sitúa en el 4 por ciento, "muy por debajo del 55 por ciento del periodo pico" y que la mortalidad está actualmente en el 0,4 por ciento.

