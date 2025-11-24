Silenciar el cerebro para olvidar la epilepsia: el revolucionario método personalizado que está cambiando vidas

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

A pesar de los avances médicos, muchas personas con epilepsia siguen sin encontrar un tratamiento eficaz que controle sus crisis. Ahora, un nuevo enfoque de estimulación cerebral profunda promete personalizar la terapia según el cerebro de cada paciente, ofreciendo una esperanza real donde antes las opciones eran limitadas.

UN ENFOQUE PERSONALIZADO PARA CADA CEREBRO

Investigadores de la Clínica Mayo (Estados Unidos) han desarrollado un nuevo enfoque personalizado para la estimulación cerebral profunda (ECP) en personas con epilepsia resistente a los fármacos. Al mapear los patrones únicos de ondas cerebrales de cada paciente, el método permite a los médicos dirigir la estimulación al área precisa del cerebro donde resulta más efectiva, superando así el enfoque tradicional que no se adapta a todos los casos. Los resultados se publican en la revista 'Annals of Neurology'.

La estimulación cerebral profunda (ECP) consiste en implantar electrodos en el cerebro para administrar impulsos eléctricos que ayudan a prevenir y controlar las crisis epilépticas. Si bien es eficaz, la ECP se suele administrar con electrodos colocados en la misma región cerebral en la mayoría de los pacientes. Los médicos e investigadores de la Clínica Mayo están personalizando el tratamiento según la red neuronal específica de cada paciente antes de la implantación de la ECP.

"Nuestro enfoque único busca personalizar la neuromodulación para cada paciente", comenta el doctor Nick Gregg, neurólogo de la Clínica Mayo y autor principal de un artículo publicado. "Estamos dejando atrás el enfoque único para todos y adoptando un enfoque individualizado que maximiza la activación de la red neuronal para modular mejor la actividad anormal de las ondas cerebrales".

CÓMO FUNCIONA LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA

Una vez que los investigadores identifican el área específica del tálamo -un pequeño centro de relevo ubicado en lo profundo del cerebro- que se conecta con la red neuronal responsable de las crisis epilépticas de un paciente, pueden ajustar con precisión la estimulación para cada individuo. Dado que las crisis epilépticas ocurren con poca frecuencia, los médicos analizan patrones erráticos de ondas cerebrales que indican actividad anormal. "Estamos intentando interrumpir la hipersincronía patológica y reducir la excitabilidad de la red neuronal para disminuir el riesgo de crisis epilépticas", explica el doctor Gregg.

Diez pacientes recibieron este enfoque personalizado durante su evaluación para cirugía de epilepsia. La siguiente fase de la investigación dará seguimiento a aquellos que, posteriormente, recibieron implantes permanentes de estimulación cerebral profunda (ECP) mediante este enfoque personalizado.

INNOVACIÓN QUE COMBINA MEDICINA Y TECNOLOGÍA

"El objetivo a largo plazo es silenciar la red neuronal responsable de las crisis epilépticas, para que finalmente se olviden. Reorganizar la red neuronal podría llevarnos más allá del control de las crisis y lograr curar la epilepsia", informa el autor.

Esta investigación forma parte de la iniciativa BIONIC (Innovación en Neuromodulación Bioelectrónica para la Cura) de la Clínica Mayo, que combina el conocimiento clínico con la ingeniería de vanguardia para ofrecer nuevos diagnósticos y terapias. Mediante el desarrollo de propiedad intelectual, alianzas estratégicas y ensayos clínicos centrados en el paciente, BIONIC transforma la innovación en impacto, mejorando la atención de afecciones neurológicas complejas.