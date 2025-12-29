Si la 'r' se le resiste a tu hijo, esta es la innovación que está cambiando la logopedia para niños

Archivo - Niño sosteniendo la letra 'R' - KOOL99/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aprender a hablar bien no siempre es un camino sencillo. Para muchos niños, hay sonidos que se resisten durante años, generando frustración, inseguridad y sesiones interminables de terapia sin avances claros. Padres, docentes y profesionales lo saben bien: cuando el progreso no llega, el desgaste emocional también aparece.

CUANDO UN SONIDO SE CONVIERTE EN UN OBSTÁCULO

Pronunciar la "r" requiere un control preciso de la lengua. Para la mayoría de los niños, esto ocurre de forma natural, pero muchos sufren de trastorno residual del habla, en el que los errores del habla persisten después de los ocho años.

En un estudio a gran escala, investigadores de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos) expertos en Logopedia, probaron un prometedor enfoque terapéutico que incorpora biorretroalimentación, un método que utiliza tecnología para proporcionar retroalimentación visual y mejorar el habla.

Descubrieron que la capacidad de los niños para pronunciar el sonido "r" mejoró mucho más rápido que con los métodos tradicionales durante las primeras etapas de la terapia, lo que demuestra el valor de la biorretroalimentación. Estudios previos insinuaron estos beneficios, pero se vieron limitados por el pequeño tamaño de las muestras. Sus hallazgos se publican en el 'Journal of Speech, Language, and Hearing Research'.

En el tratamiento motor tradicional, los profesionales clínicos modelan sonidos para que los niños los imiten o les enseñan verbalmente la posición de la boca o la lengua. En una sesión de biorretroalimentación, estos métodos se complementan con una visualización dinámica, como un video en tiempo real de la lengua creado por una sonda de ultrasonido colocada bajo la barbilla del niño.

"El tratamiento tradicional puede ser frustrante para los niños, quienes no siempre distinguen la pronunciación del modelo proporcionado por su terapeuta. Sin embargo, con la biorretroalimentación, este puede mostrar la diferencia, facilitando la adaptación del niño", relata Tara McAllister, autora principal y profesora asociada de ciencias y trastornos de la comunicación en NYU Steinhardt (Estados Unidos).

VER LO QUE ANTES SOLO SE ESCUCHABA

"Este estudio proporciona la primera evidencia de referencia de que la biorretroalimentación puede acelerar el progreso en el tratamiento de las dificultades persistentes con la 'r'".

McAllister y sus coautores trataron a 108 niños de 9 a 15 años con trastorno residual del sonido del habla, divididos en tres grupos: el primero, biorretroalimentación mediante ultrasonido; el segundo, biorretroalimentación visual-acústica (una representación de su habla como "ondas" en una pantalla) y el tercero, tratamiento motor.

Los niños recibieron sesiones a lo largo de 10 semanas, y los investigadores monitorearon la tasa de cambio en su mejora en la pronunciación del sonido "r" (evaluada mediante una medida acústica que mide la diferencia entre la pronunciación correcta e incorrecta).

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA NIÑOS Y TERAPEUTAS

Descubrieron que, si bien todos los métodos de tratamiento mostraron mejoría, la tasa de cambio en tres sesiones fue 2,4 veces mayor en los niños que recibieron biorretroalimentación en comparación con el tratamiento motor. No se observaron diferencias significativas en la mejoría entre los diferentes tipos de biorretroalimentación.

Los logopedas gestionan un número cada vez mayor de casos, y los estudiantes que se atascan en la "r" crean un verdadero cuello de botella. La biorretroalimentación puede ayudar a resolver estas dificultades del habla de forma más eficiente, reduciendo la frustración y liberando recursos para otros niños con necesidades de comunicación, concluye McAllister.