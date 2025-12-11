La SERMEF alerta de que las infecciones respiratorias del invierno agravan las complicaciones en pacientes con disfagia

Archivo - Imagen de recurso de un hombre con gripe. - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha advertido, a través de su filial, la Sociedad de Rehabilitación Foniátrica (SOREFON), de que las infecciones respiratorias propias de los meses de frío -como la gripe, los virus respiratorios y los resfriados- pueden agravar las complicaciones respiratorias en pacientes con disfagia, es decir, con dificultades para tragar.

"En los meses de frío y en el contexto actual de gripes, resfriados y virus respiratorios existe una mayor tasa de complicaciones respiratorias en las vías áreas en pacientes con disfagia", ha explicado la presidenta de SOREFON, Paola Díaz, con motivo del Día Mundial de la Disfagia, que se celebra el 12 de diciembre.

Según la médica especialista en Medicina Física y Rehabilitación, estas complicaciones se deben especialmente por un aumento de secreciones que pueden ser aspiradas, además de una peor eficacia en la capacidad de proteger la vía aérea, en relación a mayor fatigabilidad muscular, disminución del estado de alerta o mayor letargo, y obstrucción nasal, que aumentan la necesidad de respiración oral (incluido el momento de la deglución cuando el alimento está en la faringe), tos frecuente o respiración más rápida que facilita la desorganización del ciclo respiración-deglución.

La presidenta de SOREFON ha subrayado que "la disfagia favorece la aspiración y que la causa por la que la disfagia orofaríngea se relaciona de forma directa con la posibilidad de aspiración de alimentos sólidos, líquidos, medicamentos e incluso su saliva sería la falta de protección de la vía aérea durante el proceso de la deglución".

Durante el transporte del bolo desde la boca al esófago, ha indicado la médica rehabilitadora, "sucedería un paso inesperado de ese alimento a la tráquea y posteriormente a los pulmones generando una contaminación bacteriana y, consecuentemente, una neumonía".

"Esta protección insuficiente es de origen múltiple", ha detallado la especialista de SOREFON, quién ha apuntado a "que están implicados factores como bajo nivel de conciencia, deterioro del sistema inmunitario, debilidad de musculatura deglutoria, reducción del reflejo tusígeno o problemas de coordinación deglución-respiración".

PACIENTES MÁS VULNERABLES

En relación con los perfiles más susceptibles, Díaz ha afirmado que "las personas de mayor riesgo son pacientes frágiles, tanto mayores con sarcopenia (pérdida progresiva de masa, fuerza y función muscular) y presbifagia (problemas de deglución, común en paciente anciano, por la pérdida de dentadura); los pacientes neurológicos y los que presentan una estancia prolongada en UCI (que han necesitado intubación o traqueostomía)".

"No debemos olvidar tampoco a los pacientes que se encuentran ingresados tras una intervención quirúrgica, especialmente en el área de cabeza/cuello-tórax (pacientes oncológicos, cirugías de columna cervical)", ha añadido.

Respecto a los neonatos y lactantes, la especialista ha detallado que "los tres factores claves son, en primer lugar, la inmadurez fisiológica, que incluye debilidad de la musculatura orofaríngea, inmadurez del reflejo de la deglución o patrones de succión lentos, débiles e inestables y un sistema pulmonar inmaduro o débil. En segundo lugar, la presencia de una desorganización de los patrones reflejos, y por último, la existencia de patologías subyacentes de riesgo, como las encefalopatías hipóxico-isquémicas, enfermedad neurológica, cardiopatías isquémicas, enfermedad pulmonar crónica/displasia broncopulmonar o alteraciones anatómicas tipo fisuras palatinas".

ESTANCIAS PROLONGADAS, MÁS REINGRESOS Y MAYOR MORTALIDAD

Sobre el impacto clínico y asistencial, la presidenta de SOREFON ha señalado que "la neumonía por aspiración generalmente prolonga la estancia hospitalaria". Ha añadido que "el coste medio de la atención sanitaria requerida por una neumonía por aspiración se ha estimado en aproximadamente 6.020,1 euros en España".

También ha destacado que el riesgo de infecciones respiratorias es 2,39 veces mayor en pacientes mayores con disfagia; tienen una probabilidad 1,82 veces mayor de reingresos por neumonía y hasta 5,07 veces más de reingresos por aspiración pulmonar.

En este contexto, la especialista de la SERMEF explica que "hasta un 50 por ciento de los pacientes que aspiran desarrollará neumonía aspirativa, siendo causa de muerte con una tasa de mortalidad a 30 días del 21 por ciento".

En población pediátrica, ha indicado que "los datos son menos numerosos", aunque ha desgranado que "en pacientes con patologías complejas que requieren cuidados especiales (como cáncer, trauma y enfermedades cerebrovasculares), la presencia de dificultades en la deglución es un factor que contribuye a estancias hospitalarias prolongadas, con rangos observados entre 1 y 84 días en unidades especializadas, siendo los pacientes con disfagia los que coinciden con la mayor duración".