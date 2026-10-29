SER subraya la importancia de reconocer síntomas de la artritis psoriásica, cuyo diagnóstico se demora años

Archivo - SER subraya la relevancia de reconocer síntomas de artritis psoriásica, cuyo diagnóstico se sigue demorando durante años - FREEPIK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Trabajo de Espondiloartritis (GRESSER) de la Sociedad Española de Reumatología (SER), la doctora Mireia Moreno, ha destacado la importancia de reconocer las manifestaciones de la artritis psoriásica, ya que su diagnóstico, "en ocasiones, se sigue demorando durante años".

La prevalencia de la patología en la población adulta española "se sitúa en el 0,58 por ciento, lo que equivale a más de 230.000 personas, una cifra significativa a la que se debe prestar atención y hacer hincapié en mejorar el diagnóstico precoz", ha indicado, al tiempo que ha expuesto que es necesario también favorecer el tratamiento temprano "para reducir el riesgo de daño articular y preservar la calidad de vida".

Con motivo de la celebración, este jueves, 29 de octubre, del Día Mundial de la Artritis Psoriásica, que es una enfermedad inflamatoria crónica que puede provocar daños en las articulaciones, la columna vertebral, los tendones y otras estructuras del sistema musculoesquelético, ha indicado que "se estima que afecta a un tercio de las personas con psoriasis, aunque puede aparecer en diferentes momentos de la vida y presentar síntomas muy distintos entre los pacientes".

"El retraso diagnóstico continúa siendo uno de los principales retos", y es que, "según una encuesta a pacientes de Acción Psoriasis, la demora puede situarse en torno a los cuatro años", ha insistido, quien ha añadido que "otras estimaciones recogidas apuntan a retrasos medios que pueden alcanzar los cinco años". "Incluso demoras más breves pueden asociarse a un mayor riesgo de daño estructural y a menores probabilidades de lograr una respuesta terapéutica adecuada", ha sostenido.

BLOQUEAR EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

Además, ha explicado que "otro de los retos actuales se centra en intentar bloquear su desarrollo, por lo que es necesaria la puesta en común del conocimiento entre la Reumatología y la Dermatología". De este modo, ha destacado "la necesidad de abordar las distintas manifestaciones de cada persona, controlar la actividad inflamatoria y las enfermedades asociadas, así como considerar también el impacto psicológico y laboral".

En este sentido, Moreno ha subrayado que "también existen diferencias entre mujeres y hombres en la presentación de la enfermedad y en su respuesta al tratamiento", ya que "algunas investigaciones describen más demora diagnóstica y una mayor carga de síntomas en mujeres".

Por otro lado, ha explicado que en los últimos años se ha ampliado el conocimiento sobre la transición entre psoriasis y artritis psoriásica y se han incorporado tratamientos dirigidos a distintas dianas inflamatorias. "Aunque estos avances ofrecen nuevas opciones, sigue siendo necesario identificar mejor quién desarrollará la enfermedad, predecir la respuesta a los tratamientos y mejorar el abordaje de los pacientes que no responden adecuadamente", ha indicado, no obstante.

Por último, la especialista ha sostenido que la investigación actual se orienta hacia la intervención cada vez más temprana, incluso en fases previas a la aparición de manifestaciones clínicas claras, con el objetivo de actuar antes de que se produzca daño y avanzar hacia un control más completo de la enfermedad.