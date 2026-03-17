Ni sequías ni inundaciones: el nuevo impacto del cambio climático que podría afectar a tu salud diaria

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MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático no solo transforma el clima y los paisajes, también está empezando a influir en nuestra vida diaria de formas que muchos no imaginamos. Algo tan cotidiano como moverse, salir a caminar o hacer ejercicio podría verse afectado por el aumento constante de las temperaturas en muchas regiones del planeta.

Un nuevo estudio alerta de que este calor creciente podría cambiar hábitos fundamentales de millones de personas, con consecuencias directas para la salud y la productividad. Los científicos advierten que lo que parece un fenómeno ambiental más, podría tener efectos reales y graves en nuestra rutina diaria y bienestar.

El cambio climático podría llevar a millones de personas en todo el mundo a la inactividad física para 2050 y estar vinculado a un estimado de medio millón de muertes prematuras, tal y como sugiere un estudio de modelado firmado por autores de la Universidad Católica de Argentina (Argentina) pertenecientes a Lancet Countdown Latinoamérica y publicado en la revista 'The Lancet Global Health'.

EL CALOR EXTREMO PODRÍA REDUCIR LA ACTIVIDAD FÍSICA DE MILLONES DE PERSONAS

El aumento de las temperaturas debido al cambio climático podría llevar a millones de adultos más en todo el mundo a la inactividad física para 2050, estando vinculado a cientos de miles de muertes prematuras y miles de millones en pérdida de productividad.

El cambio climático está haciendo que el mundo sea más cálido, y este calor creciente probablemente afectará la actividad física de las personas. La inactividad física ya es un importante problema de salud mundial, con aproximadamente uno de cada tres adultos que no cumple con las pautas de la Organización Mundial de la Salud para el ejercicio semanal. Este estudio analizó datos de 156 países entre 2000 y 2022 para modelar cómo el aumento de las temperaturas podría afectar la actividad física a nivel mundial hasta el año 2050.

LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD PODRÍAN SER GRAVES

El modelo sugiere que, para 2050, cada mes adicional con una temperatura promedio superior a 27,8 °C incrementaría la inactividad física en 1,5 puntos porcentuales a nivel mundial y en 1,85 puntos porcentuales en países de ingresos bajos y medios, pero sin un impacto claro en los países de ingresos altos. Esto se traduce en una predicción de entre 0,47 y 0,70 millones de muertes prematuras adicionales al año y entre 2.400 y 3.680 millones de dólares estadounidenses en pérdidas de productividad.

El modelo predice que el mayor aumento de la inactividad se producirá en regiones más cálidas como Centroamérica, el Caribe, África subsahariana oriental y el sudeste asiático ecuatorial, donde la inactividad podría aumentar en más de 4 puntos porcentuales por mes con temperaturas superiores a 27,8°C.

QUÉ MEDIDAS SUGIEREN LOS INVESTIGADORES

Sin embargo, los autores destacan que se trata de proyecciones modeladas, basadas en encuestas de actividad autoinformadas, y que solo tienen en cuenta los cambios de temperatura, por lo que persiste una gran incertidumbre en cuanto a los impactos reales exactos.

Los autores afirman que sus resultados sugieren que es necesario tomar medidas para proteger a la población del aumento de las temperaturas, incluyendo el diseño de ciudades más frescas, la provisión de lugares con aire acondicionado asequibles para hacer ejercicio y la difusión de consejos claros sobre cómo mantenerse a salvo en condiciones de calor extremo, al tiempo que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero.